Lojas de Rio das Ostras, Casimiro de Abreu e Silva Jardim se preparam para um aumento nas vendas durante a semana do Dia dos Pais, com expectativa de movimentar R$ 631 milhões no estado do Rio - Foto: Ilustração

Publicado 06/08/2024 08:21

Casimiro de Abreu - Durante a semana do Dia dos Pais, as vendas no Estado do Rio de Janeiro devem movimentar aproximadamente R$ 631 milhões, registrando um crescimento de 3% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Esse impacto positivo é especialmente relevante para os municípios de Rio das Ostras, Casimiro de Abreu e Silva Jardim, conforme análise do Sindicato do Comércio (Sindicomércio).

“O Dia dos Pais é uma data chave para o comércio, e estamos otimistas com o impacto econômico que ela traz. Acreditamos que cidades como Rio das Ostras, Casimiro de Abreu e Silva Jardim seguirão a tendência de crescimento observada no estado. As iniciativas do Sindicato têm sido essenciais para impulsionar as vendas neste período,” declarou Marcelo Ayres, presidente do Sindicomércio.

Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), a previsão é que o crescimento percentual nas vendas supere a média nacional de 2,2% em relação à mesma data de 2022. Os setores com maior expectativa de aumento nas vendas incluem vestuário, calçados, acessórios, eletroeletrônicos, além de produtos de perfumaria e cosméticos.

Para lidar com a demanda adicional, o comércio tem investido na contratação temporária de funcionários, garantindo um atendimento de qualidade aos consumidores. "Estamos prontos para uma temporada forte de vendas, e a contratação temporária é uma estratégia importante para assegurar que nossos associados possam atender ao aumento da demanda," completou Marcelo Ayres.