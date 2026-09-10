Com a força da batida, o poste caiu. Equipes de socorro foram acionadas para atender a ocorrência e resgatar o motorista, que recebeu atendimento e foi encaminhado ao Hospital Municipal de Casimiro de Abreu.
Acidente na Amaral Peixoto reforça alerta sobre animais soltos A ocorrência chama atenção para um problema que pode aumentar o risco de acidentes em vias de grande movimento: a presença de animais soltos próximos à pista. Uma reação repentina diante de um cachorro ou outro animal pode exigir uma manobra rápida e resultar na perda de controle do veículo.
O caso aconteceu em um trecho da Amaral Peixoto que recebe fluxo de veículos entre diferentes pontos da região. Até o momento, não foram informadas outras vítimas relacionadas ao acidente.
A ocorrência também reforça a importância da atenção dos motoristas ao trafegar pela rodovia, sobretudo diante de situações inesperadas que possam surgir na pista.
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