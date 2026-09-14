Produtores da agricultura familiar de Casimiro de Abreu participam da apresentação do programa ALI Rural, do Sebrae - Foto: Divulgação

Produtores da agricultura familiar de Casimiro de Abreu participam da apresentação do programa ALI Rural, do SebraeFoto: Divulgação

Publicado 14/09/2026 15:36 | Atualizado 14/09/2026 15:37

A inovação no campo começa quando o produtor consegue enxergar com mais clareza onde está perdendo tempo, dinheiro e produtividade. É justamente esse olhar que o Sebrae pretende levar para propriedades da agricultura familiar de Casimiro de Abreu com o Programa Agentes Locais de Inovação Rural, o ALI Rural

A iniciativa começou a ganhar forma no município com a apresentação do programa a produtores da localidade do Visconde. O encontro reuniu técnicos e sete agricultores familiares que conheceram a proposta de acompanhamento gratuito oferecida pelo Sebrae em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca.

O diferencial está no formato de atendimento. Em vez de uma orientação pontual, os produtores terão acompanhamento durante 12 meses, com 12 encontros de consultoria individualizada e atividades práticas realizadas diretamente nas propriedades rurais.

Na prática, o programa começa pelo diagnóstico. Os agentes vão conhecer a realidade de cada propriedade, identificar dificuldades, localizar gargalos da produção e apontar caminhos para melhorar processos. A partir desse levantamento, as orientações serão adaptadas às necessidades de cada produtor.

A gestão financeira também entra no centro do trabalho. Os participantes terão acesso a ferramentas para organizar custos, planejar despesas e acompanhar melhor os resultados da produção. A proposta é ajudar o agricultor a tomar decisões com mais informação e controle sobre o próprio negócio.

Outro eixo será o aumento da produtividade. Técnicas inovadoras poderão ser incorporadas à rotina das propriedades com foco em eficiência, melhor aproveitamento dos recursos e sustentabilidade da atividade rural.

Produtores da agricultura familiar de Casimiro de Abreu participam da apresentação do programa ALI Rural, do Sebrae Foto: Divulgação O trabalho também prevê integração com as políticas públicas municipais voltadas ao setor. A intenção é aproximar as orientações oferecidas pelo ALI Rural das ações já desenvolvidas em apoio aos agricultores de Casimiro de Abreu.

Para o produtor, a proposta representa mais do que uma capacitação. O acompanhamento dentro da própria propriedade permite que problemas do dia a dia sejam observados no local e que as soluções considerem as características de cada atividade.

A chegada do ALI Rural cria, assim, uma nova frente de apoio à agricultura familiar no município, com conhecimento técnico, gestão e inovação aplicados diretamente à realidade de quem produz. A experiência iniciada no Visconde também pode servir de base para ampliar o acesso de outros agricultores às ferramentas oferecidas pelo programa.

Com acompanhamento gratuito e duração de um ano, o Sebrae coloca a inovação no campo como instrumento de fortalecimento do produtor, enquanto Casimiro de Abreu amplia a articulação para tornar a agricultura familiar mais competitiva, organizada e sustentável.