Produtores da agricultura familiar de Casimiro de Abreu participam da apresentação do programa ALI Rural, do SebraeFoto: Divulgação

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Douglas Smmithy
A inovação no campo começa quando o produtor consegue enxergar com mais clareza onde está perdendo tempo, dinheiro e produtividade. É justamente esse olhar que o Sebrae pretende levar para propriedades da agricultura familiar de Casimiro de Abreu com o Programa Agentes Locais de Inovação Rural, o ALI Rural.
A iniciativa começou a ganhar forma no município com a apresentação do programa a produtores da localidade do Visconde. O encontro reuniu técnicos e sete agricultores familiares que conheceram a proposta de acompanhamento gratuito oferecida pelo Sebrae em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca.
O diferencial está no formato de atendimento. Em vez de uma orientação pontual, os produtores terão acompanhamento durante 12 meses, com 12 encontros de consultoria individualizada e atividades práticas realizadas diretamente nas propriedades rurais.
Na prática, o programa começa pelo diagnóstico. Os agentes vão conhecer a realidade de cada propriedade, identificar dificuldades, localizar gargalos da produção e apontar caminhos para melhorar processos. A partir desse levantamento, as orientações serão adaptadas às necessidades de cada produtor.
A gestão financeira também entra no centro do trabalho. Os participantes terão acesso a ferramentas para organizar custos, planejar despesas e acompanhar melhor os resultados da produção. A proposta é ajudar o agricultor a tomar decisões com mais informação e controle sobre o próprio negócio.
Outro eixo será o aumento da produtividade. Técnicas inovadoras poderão ser incorporadas à rotina das propriedades com foco em eficiência, melhor aproveitamento dos recursos e sustentabilidade da atividade rural.
Produtores da agricultura familiar de Casimiro de Abreu participam da apresentação do programa ALI Rural, do Sebrae - Foto: Divulgação
Produtores da agricultura familiar de Casimiro de Abreu participam da apresentação do programa ALI Rural, do SebraeFoto: Divulgação
O trabalho também prevê integração com as políticas públicas municipais voltadas ao setor. A intenção é aproximar as orientações oferecidas pelo ALI Rural das ações já desenvolvidas em apoio aos agricultores de Casimiro de Abreu.
Para o produtor, a proposta representa mais do que uma capacitação. O acompanhamento dentro da própria propriedade permite que problemas do dia a dia sejam observados no local e que as soluções considerem as características de cada atividade.
A chegada do ALI Rural cria, assim, uma nova frente de apoio à agricultura familiar no município, com conhecimento técnico, gestão e inovação aplicados diretamente à realidade de quem produz. A experiência iniciada no Visconde também pode servir de base para ampliar o acesso de outros agricultores às ferramentas oferecidas pelo programa.
Com acompanhamento gratuito e duração de um ano, o Sebrae coloca a inovação no campo como instrumento de fortalecimento do produtor, enquanto Casimiro de Abreu amplia a articulação para tornar a agricultura familiar mais competitiva, organizada e sustentável.
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Produtores da agricultura familiar de Casimiro de Abreu participam da apresentação do programa ALI Rural, do Sebrae
Produtores da agricultura familiar de Casimiro de Abreu participam da apresentação do programa ALI Rural, do Sebrae