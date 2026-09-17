Condições da RJ-162 voltaram ao centro das cobranças durante solenidade em Casimiro de Abreu - Foto: Reprodução Rede Social

Condições da RJ-162 voltaram ao centro das cobranças durante solenidade em Casimiro de AbreuFoto: Reprodução Rede Social

Publicado 17/09/2026 11:49 | Atualizado 17/09/2026 11:54





O apelo ganhou tom de urgência durante a solenidade, que contou com a presença de autoridades como os deputados federais Altineu Côrtes e Júlio Lopes e os deputados estaduais Bruno Boaretto e Jair Bittencourt. Ramon afirmou que recebe relatos frequentes de problemas provocados pelas condições da estrada.



“Eu vou fazer um apelo, vou implorar aqui em nome do povo de Casimiro de Abreu, Rio das Ostras, Cabo Frio, a Estrada Serramar está em petição de miséria. Eu vou pedir a vocês que nos ajudem junto ao governador do Estado”, disse o prefeito.



Segundo Ramon, os problemas já estariam provocando prejuízos aos veículos que utilizam a rodovia. Ele citou pneus furados e carros quebrados e demonstrou preocupação especial com motociclistas.



“Eu tenho visto ali diariamente vários carros com pneu furado, carro quebrado, se não morrer daqui alguns dias algumas pessoas ali que tiverem trafegando de motocicleta”, afirmou.



A cobrança ocorre em um momento em que a conservação de rodovias identificadas como Serramar também aparece no radar de reclamações em outras regiões do Estado. Na RJ-142, entre a Região Serrana e a Região dos Lagos, motoristas relatam buracos, falta de acostamento e problemas de conservação.



No caso da RJ-162, a situação também não é recente. Ao longo dos últimos anos, intervenções pontuais foram realizadas em trechos da estrada, mas novas reclamações sobre o pavimento continuam surgindo.



Em 2022, por exemplo, Rio das Ostras concluiu a iluminação de um trecho da Serramar até o limite com Casimiro de Abreu, com o objetivo de ampliar a segurança e o conforto para quem utiliza a via.



A própria Prefeitura de Casimiro de Abreu já havia discutido intervenções em acessos ligados à Serramar. Em abril de 2025, os prefeitos Ramon Gidalte e Carlos Augusto, de Rio das Ostras, tratavam de uma parceria para serviços de tapa-buracos e revitalização da Estrada Velha de Rio Dourado, que liga a RJ-162 à RJ-106. Na ocasião, Carlos Augusto defendeu posteriormente a busca por recapeamento diante do desgaste da via.



Agora, a cobrança volta diretamente para o Governo do Estado. Durante a solenidade, Ramon pediu que as autoridades presentes ajudem a abrir caminho para uma solução definitiva para a rodovia.



“Eu peço desculpa aqui de fazer essa cobrança pública para vocês; não é nem cobrança, é um pedido, é um apelo. Espero que vocês nos ajudem a resolver esse grande problema que está acontecendo aqui na nossa região”, completou.



A RJ-162 é uma ligação importante entre Casimiro de Abreu e Rio das Ostras e atende deslocamentos de moradores e visitantes da região. A recuperação do pavimento, segundo a cobrança apresentada pelo prefeito, é tratada como uma demanda que ultrapassa os limites de um único município. Buracos que obrigam motoristas a reduzir a velocidade, desviar e redobrar a atenção. Na RJ-162, a Estrada Serramar, as condições de trafegabilidade voltaram a provocar uma cobrança pública por melhorias . Durante a sessão solene pelos 167 anos de Casimiro de Abreu, o prefeito Ramon Gidalte pediu apoio de deputados e autoridades para que o Governo do Estado intervenha na rodovia, que também é utilizada diariamente por moradores de Rio das Ostras e Cabo Frio.O apelo ganhou tom de urgência durante a solenidade, que contou com a presença de autoridades como os deputados federais Altineu Côrtes e Júlio Lopes e os deputados estaduais Bruno Boaretto e Jair Bittencourt. Ramon afirmou que recebe relatos frequentes de problemas provocados pelas condições da estrada.“Eu vou fazer um apelo, vou implorar aqui em nome do povo de Casimiro de Abreu, Rio das Ostras, Cabo Frio, a Estrada Serramar está em petição de miséria. Eu vou pedir a vocês que nos ajudem junto ao governador do Estado”, disse o prefeito.Segundo Ramon, os problemas já estariam provocando prejuízos aos veículos que utilizam a rodovia. Ele citou pneus furados e carros quebrados e demonstrou preocupação especial com motociclistas.“Eu tenho visto ali diariamente vários carros com pneu furado, carro quebrado, se não morrer daqui alguns dias algumas pessoas ali que tiverem trafegando de motocicleta”, afirmou.A cobrança ocorre em um momento em que a conservação de rodovias identificadas como Serramar também aparece no radar de reclamações em outras regiões do Estado. Na RJ-142, entre a Região Serrana e a Região dos Lagos, motoristas relatam buracos, falta de acostamento e problemas de conservação.No caso da RJ-162, a situação também não é recente. Ao longo dos últimos anos, intervenções pontuais foram realizadas em trechos da estrada, mas novas reclamações sobre o pavimento continuam surgindo.Em 2022, por exemplo, Rio das Ostras concluiu a iluminação de um trecho da Serramar até o limite com Casimiro de Abreu, com o objetivo de ampliar a segurança e o conforto para quem utiliza a via.A própria Prefeitura de Casimiro de Abreu já havia discutido intervenções em acessos ligados à Serramar. Em abril de 2025, os prefeitos Ramon Gidalte e Carlos Augusto, de Rio das Ostras, tratavam de uma parceria para serviços de tapa-buracos e revitalização da Estrada Velha de Rio Dourado, que liga a RJ-162 à RJ-106. Na ocasião, Carlos Augusto defendeu posteriormente a busca por recapeamento diante do desgaste da via.Agora, a cobrança volta diretamente para o Governo do Estado. Durante a solenidade, Ramon pediu que as autoridades presentes ajudem a abrir caminho para uma solução definitiva para a rodovia.“Eu peço desculpa aqui de fazer essa cobrança pública para vocês; não é nem cobrança, é um pedido, é um apelo. Espero que vocês nos ajudem a resolver esse grande problema que está acontecendo aqui na nossa região”, completou.A RJ-162 é uma ligação importante entre Casimiro de Abreu e Rio das Ostras e atende deslocamentos de moradores e visitantes da região. A recuperação do pavimento, segundo a cobrança apresentada pelo prefeito, é tratada como uma demanda que ultrapassa os limites de um único município.

A equipe de reportagem do jornal O DIA tenta contato com o Departamento de Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro (DER-RJ) para comentar o caso citado na matéria. Até o momento, não houve retorno. O espaço permanece aberto para manifestação do órgão.



A matéria segue em atualização.