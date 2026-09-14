Engarrafamento no acesso pelo Rio Comprido - Reprodução / Redes sociais

Engarrafamento no acesso pelo Rio Comprido Reprodução / Redes sociais

Publicado 14/09/2026 06:34

Quem nunca olhou pela janela no meio de um engarrafamento e ponderou se a vida não seria mais simples se corresse num ritmo diferente? Mover-se pelas cidades de médio e grande porte virou um exercício diário de paciência, cálculo financeiro e sobrevivência urbana. O trânsito deixou de ser mero deslocamento para se tornar problema.

Nas últimas duas décadas, o sonho do carro próprio foi o grande horizonte da maioria dos brasileiros. A conta, no entanto, anda salgada. Segundo um levantamento recente do Serasa, manter um automóvel na garagem é o segundo maior gasto anual para 67% das famílias no país, atrás apenas da alimentação. Entre a parcela do financiamento, seguro, combustível, manutenção, IPVA e as taxas abusivas de estacionamento, o custo de rodar em quatro rodas transformou o sonho em pesadelo.

Sem conseguir arcar com o custo de ter um veículo na garagem e cansada do desgaste dos ônibus lotados, a população encontrou uma válvula de escape no meio do caminho: os carros de aplicativo. A ascensão dessas plataformas transformou radicalmente a dinâmica urbana. Dados da Confederação Nacional do Transporte (CNT) indicam que a migração para os aplicativos e outros modais alternativos provocou uma queda de mais de 30% na demanda de passageiros por ônibus nos últimos anos. Nesse período, a preferência pelo deslocamento via aplicativo, que representava 1% das viagens, saltou para cerca de 11%, atraindo até mesmo fatias expressivas da população de média e baixa renda em busca de previsibilidade e conforto mínimo.

Pressionadas pela perda constante de passageiros, as concessionárias de transporte público mergulharam em um círculo vicioso: com menor receita nas catracas, reduzem frotas e linhas, o que piora a qualidade do serviço e empurra ainda mais pessoas para fora dos ônibus. É a dificuldade crônica de adaptação de um modelo engessado a uma era que exige flexibilidade e eficiência.

Para evitar o colapso total da malha viária, a saída exige coragem e planejamento. Nas grandes metrópoles, a criação de corredores exclusivos de ônibus (como os BRTs e faixas dedicadas) provou que priorizar o coletivo é o melhor caminho para devolver velocidade ao sistema. Paralelamente, o avanço das ciclovias e ciclofaixas ganha força não só como alternativa de lazer, mas como modal definitivo de mobilidade para pequenos e médios trajetos, humanizando o espaço urbano e integrando a bicicleta ao cotidiano de quem precisa se mover gastando pouco.

Mas onde a escala é gigantesca, a resposta precisa ser proporcional. Na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, o debate sobre a mobilidade atinge seu ponto mais crítico. Torna-se cada vez mais urgente a expansão da malha metroviária, tirando do papel o antigo projeto da Linha 3 — a conexão subterrânea e de superfície ligando o Rio a São Gonçalo, com um túnel sob a Baía de Guanabara. Interligar o segundo município mais populoso do estado à capital via trilhos é uma reparação histórica para centenas de milhares de trabalhadores que perdem horas preciosas de vida diariamente no gargalo da Ponte Rio-Niterói e nos engarrafamentos da BR-101.

Mobilidade urbana, afinal, é sobre tempo e qualidade de vida. Enquanto continuarmos tratando o transporte coletivo e os trilhos como custos em vez de investimentos fundamentais, continuaremos todos parados no mesmo lugar, assistindo ao relógio girar no painel do carro — ou no ponto de ônibus.