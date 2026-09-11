A pergunta não é mais se o planeta sofrerá com o aquecimento, mas quanto poderemos recuperarFernando Frazão/Agência Brasil
O desafio da sobrevivência na era do aquecimento global
Novo relatório do Pnuma alerta que ultrapassar 1,5°C tornou-se inevitável e exige adaptações urgentes no campo e nas cidades.
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Batalha pelos royalties retorna ao STF
O julgamento das ADIs contra a redistribuição pode colocar em risco R$ 50,7 bilhões para o Rio e municípios produtores entre 2026 e 2032
Cartas de João Pessoa, um chamado para repensar o Brasil
Desafios econômicos, climáticos, tecnológicos e sociais colocam o desenvolvimento, a inovação e a soberania no centro do debate sobre o futuro do país
Lei do Semiárido: proteção a quem põe comida na nossa mesa
Com estiagens cada vez mais severas, produtores do Norte/Noroeste Fluminense defendem transformação do PL 1.440/2019 em lei e mais proteção para o campo
Quando o clima bate à porta do pequeno negócio
Eventos extremos já afetam empresas e empregos. Resiliência climática entra na agenda eleitoral e se torna essencial para a sobrevivência dos pequenos negócios
O desafio da Reforma Tributária para os municípios
Com o fim gradual dos incentivos fiscais, municípios terão de investir em infraestrutura, qualificação e desburocratização para atrair novos negócios
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