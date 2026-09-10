Uma das propostas das Cartas de João Pessoa é fortalecer a indústria de saúdeRodrigo Nunes - Ministério da Saúde

Mais artigos de Mauro Silva
Mauro Silva
Há documentos que provocam conversas produtivas. As chamadas Cartas de João Pessoa, publicadas pelo Centro Internacional Celso Furtado de Políticas para o Desenvolvimento (Cicef), são assim. Elas olham para o Brasil até 2030 a partir de quatro desafios: macroeconomia, economia ecológica, saúde e soberania digital e financeira. Mais do que prever o futuro, propõem discutir quais escolhas precisamos fazer para recolocar o desenvolvimento no centro da agenda nacional.
A primeira pergunta talvez seja a mais incômoda: por que o Brasil se acostumou a crescer tão pouco? Desde o início dos anos 1980, o crescimento médio anual do PIB tem sido de apenas 2,2%, enquanto o PIB per capita avançou 0,85% ao ano. A indústria perdeu espaço, a fronteira tecnológica ficou mais distante e as exportações se concentraram em commodities. A Carta de Macroeconomia propõe metas de inflação mais realistas, juros menores, aumento dos investimentos públicos e maior tributação sobre altas rendas — o que poderia levar o crescimento médio do país a 4% ao ano e, com o tempo, reduzir a relação dívida/PIB.
Secas, enchentes e temperaturas extremas também entraram nos documentos. A Carta de Macroeconomia Ecológica defende que o combate à crise climática precisa entrar no orçamento, nos investimentos públicos e na política econômica. Afinal, não adianta reconstruir uma ponte todos os anos sem discutir por que ela continua sendo destruída. A transição para uma economia de baixo carbono precisa ser ambientalmente responsável e socialmente justa.
Também tratado pelo Cicef, o tema saúde é um exemplo de que desenvolvimento econômico e qualidade de vida podem andar juntos. A pandemia mostrou o preço da dependência externa de vacinas, medicamentos e insumos. O Brasil, porém, possui ativos importantes: SUS, Fiocruz, Instituto Butantan, universidades, centros de pesquisa, empresas nacionais e uma biodiversidade única. A Carta do Complexo Econômico-Industrial da Saúde propõe transformar essa dimensão em força de inovação e reindustrialização. A ideia é fortalecer a produção nacional e utilizar a demanda do SUS como instrumento para orientar uma nova indústria.
Por fim, há um território menos visível, mas decisivo: o digital e o financeiro. Quem controla dados, tecnologia, infraestrutura digital, recursos estratégicos e fluxos financeiros também exerce poder. A Carta de Soberania Digital e Financeira alerta para os riscos da dependência excessiva e defende infraestrutura digital pública, maior regulação das grandes corporações tecnológicas, autonomia sobre recursos minerais estratégicos e novas alianças geopolíticas, inclusive no âmbito dos BRICS+. Também coloca as compras públicas no centro da estratégia de desenvolvimento, usando o poder de compra do Estado para fortalecer empresas e arranjos econômicos locais.
No fundo, as quatro Cartas falam de uma mesma coisa: a capacidade de escolher que país queremos. Porque não existe receita pronta. Existem caminhos possíveis e consequências diferentes para cada escolha.
Até 2030, o Brasil terá diante de si uma decisão sobre o país que deseja ser. Um país condenado ao baixo crescimento, à dependência tecnológica e à vulnerabilidade climática? Ou uma nação capaz de combinar crescimento, inclusão social, inovação, sustentabilidade e soberania? As Cartas de João Pessoa não entregam uma resposta pronta. Talvez esteja aí justamente o seu mérito. Elas nos lembram que o futuro não é uma previsão, e sim uma construção. Começa pelas escolhas que fazemos hoje.