Trabalhadores buscam equilíbrio entre estabilidade, autonomia, benefícios e qualidade de vida - Getty Images-Stockphoto

Trabalhadores buscam equilíbrio entre estabilidade, autonomia, benefícios e qualidade de vidaGetty Images-Stockphoto

Publicado 02/09/2026 06:20 | Atualizado 02/09/2026 07:00

O mercado de trabalho está mudando — e, com ele, também mudam as expectativas dos trabalhadores. A ideia de que um bom emprego é apenas aquele que oferece um salário já não parece suficiente. Cada vez mais, estabilidade, benefícios, autonomia e flexibilidade disputam espaço nas escolhas profissionais, descontruindo o modelo que foi referência para as gerações anteriores.

Uma pesquisa do Instituto Ideia realizada no último mês de agosto revela um cenário interessante. De 1.500 pessoas entrevistadas em todo o país, 21,3% apontaram a estabilidade como principal fator, seguida dos benefícios (16,5%), autonomia (16,2%) e liberdade para definir horários (13,1%). Quando se pergunta quais condições de trabalho são mais importantes, a estabilidade no emprego aparece novamente na liderança (27,7%), seguida de plano de saúde (24,1%) e flexibilidade de horários (19,7%).

Os números revelam o retrato de um mercado cada vez mais diverso. O trabalhador contemporâneo quer segurança, mas também quer liberdade. Quer benefícios, mas valoriza a possibilidade de organizar a própria rotina. Quer emprego, mas também deseja qualidade de vida.

As respostas ajudam a desmontar algumas certezas. A tecnologia, o trabalho remoto, o empreendedorismo e os novos modelos de contratação ampliaram possibilidades, mas não eliminaram a necessidade de segurança e proteção social. O desafio das empresas, portanto, é entender que pessoas diferentes buscam coisas diferentes. Oferecer apenas salário pode não ser suficiente para atrair e reter talentos. Ambiente saudável, flexibilidade, benefícios, reconhecimento e oportunidades de crescimento passam a fazer parte de uma equação cada vez mais importante.

Para os trabalhadores, o desafio também é grande. A autonomia exige qualificação, capacidade de adaptação e responsabilidade. A liberdade profissional pode ser atraente, mas também significa enfrentar maior instabilidade em determinados momentos.

O futuro do trabalho não será necessariamente CLT, empreendedorismo ou serviço público. Provavelmente será uma combinação de modelos, escolhas e trajetórias.

E as organizações que compreenderem essa transformação terão uma vantagem importante: serão capazes de oferecer não apenas empregos, mas condições para que as pessoas queiram permanecer neles.

No fim, o novo mercado de trabalho coloca uma pergunta simples — mas decisiva:

o que faz alguém escolher um trabalho e, principalmente, querer continuar nele?

A resposta parece estar cada vez menos em um único benefício e cada vez mais no equilíbrio entre segurança, autonomia e qualidade de vida.