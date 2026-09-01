Os data centers que processam modelos de IA consomem volumes crescentes de energia elétricaImagem gerada por IA
Energia elétrica, o maior desafio à expansão da IA
A expansão da Inteligência Artificial exige energia abundante e confiável. O Brasil tem potencial, mas precisa ampliar geração, transmissão e infraestrutura.
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Mais pacientes, menos recursos: o desafio dos municípios polo do SUS
Municípios polo atendem uma população muito maior que a própria, mas recebem recursos do SUS que não acompanham o custo real dos serviços.
Mais que emprego: o desafio de elevar a renda do brasileiro
Quase 70% dos trabalhadores ganham até dois salários mínimos. O desafio é criar empregos mais qualificados e capazes de ampliar a renda
Do aprendizado à inovação: o papel do empreendedorismo na escola
Educação empreendedora prepara jovens para o mundo do trabalho, estimula a inovação e pode aproximar a escola das vocações econômicas de cada região.
EJA, a segunda chance que pode mudar o futuro
A Educação de Jovens e Adultos abre portas para quem precisou interromper os estudos e amplia oportunidades de emprego, renda e qualificação
O interior do estado do Rio enfrenta a violência
O avanço das facções criminosas exige resposta firme, integração das forças de segurança e políticas capazes de devolver tranquilidade às famílias do interior
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