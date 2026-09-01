Os data centers que processam modelos de IA consomem volumes crescentes de energia elétricaImagem gerada por IA

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Mauro Silva
Há tecnologias que chegam devagar, quase sem fazer barulho. A Inteligência Artificial (IA) não foi uma delas. Ela entrou nas empresas, nas escolas, nos hospitais, nos governos e no cotidiano antes mesmo que muita gente percebesse. Já não é promessa de futuro. É realidade. Diante dela, os países terão uma escolha cada vez mais clara: dominar a tecnologia ou depender de quem a domina. Isso significa investir em pesquisa, formação profissional, infraestrutura e capacidade de inovação. A IA será também uma questão de competitividade econômica e, em muitos aspectos, de soberania.
Mas existe um detalhe que costuma ficar escondido atrás das telas: computadores precisam de eletricidade. Os grandes data centers que processam modelos de Inteligência Artificial consomem volumes crescentes de energia. Ou seja, não basta ter servidores potentes e internet rápida; é preciso garantir energia abundante, confiável e disponível 24 horas por dia.
O alerta já acendeu nos Estados Unidos. A expansão dos data centers começa a pressionar a infraestrutura elétrica e coloca uma questão incômoda sobre a mesa: haverá energia suficiente para sustentar a corrida pela inteligência artificial?
O Brasil precisa prestar atenção. Temos uma das matrizes elétricas mais renováveis do mundo e um enorme potencial de geração solar, eólica e hidrelétrica. Essa é uma vantagem competitiva extraordinária para atrair investimentos em data centers e tecnologia.
Mas produzir energia é apenas parte da equação. É preciso transportá-la até onde estão os grandes consumidores, ampliar subestações, reforçar linhas de transmissão, investir em armazenamento e garantir energia firme quando o sol não estiver brilhando ou o vento não estiver soprando. O desafio, portanto, não é simplesmente construir mais usinas, e sim construir a infraestrutura necessária para que a energia chegue.
A Inteligência Artificial pode transformar a economia brasileira. Pode aumentar produtividade, criar novos negócios, melhorar serviços públicos e abrir uma nova fronteira de inovação. Mas não existe inteligência artificial funcionando no escuro. Se o Brasil quer disputar espaço nessa nova economia, precisa entender que data centers, chips e algoritmos também dependem de hidrelétricas, linhas de transmissão, subestações e planejamento energético.
A corrida tecnológica já começou. E quem dominar a inteligência artificial precisará também dominar a energia capaz de alimentá-la.