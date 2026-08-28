Segundo a PNAD Contínua, 69,1% dos trabalhadores ganham até dois salários mínimosMarcelo Casal Jr - Agência Brasil
Mais que emprego: o desafio de elevar a renda do brasileiro
Quase 70% dos trabalhadores ganham até dois salários mínimos. O desafio é criar empregos mais qualificados e capazes de ampliar a renda
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Do aprendizado à inovação: o papel do empreendedorismo na escola
Educação empreendedora prepara jovens para o mundo do trabalho, estimula a inovação e pode aproximar a escola das vocações econômicas de cada região.
EJA, a segunda chance que pode mudar o futuro
A Educação de Jovens e Adultos abre portas para quem precisou interromper os estudos e amplia oportunidades de emprego, renda e qualificação
O interior do estado do Rio enfrenta a violência
O avanço das facções criminosas exige resposta firme, integração das forças de segurança e políticas capazes de devolver tranquilidade às famílias do interior
Petrobras, um patrimônio estratégico para o Brasil
Manter a Petrobras sob controle da União é preservar um patrimônio estratégico, capaz de transformar recursos naturais em desenvolvimento para o Brasil.
A força dos municípios muito além do número de votos
Os municípios não são apenas territórios eleitorais: são motores da economia, geradores de empregos e peças fundamentais para a integração regional do Rio.
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