Enchente em Petrópolis em 2022: pequenos negócios precisam de proteção contra extremos climáticosFernando Frazão/Agência Brasil
Quando o clima bate à porta do pequeno negócio
Eventos extremos já afetam empresas e empregos. Resiliência climática entra na agenda eleitoral e se torna essencial para a sobrevivência dos pequenos negócios
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O desafio da Reforma Tributária para os municípios
Com o fim gradual dos incentivos fiscais, municípios terão de investir em infraestrutura, qualificação e desburocratização para atrair novos negócios.
O desafio das estradas rurais para quem produz no Rio de Janeiro
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Porto do Açu entra na disputa pelos data centers da era da IA
Com 250 MW na primeira fase, projeto da Yamna reforça o potencial energético e logístico do complexo para atrair grandes data centers ao Norte Fluminense.
O novo mercado de trabalho: entre a estabilidade e a liberdade
Pesquisa revela que trabalhadores valorizam cada vez mais o equilíbrio entre estabilidade, autonomia, benefícios e qualidade de vida
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A expansão da Inteligência Artificial exige energia abundante e confiável. O Brasil tem potencial, mas precisa ampliar geração, transmissão e infraestrutura.
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