Estudos técnicos e a realidade do campo comprovam: a seca no norte do estado é um tema urgenteCésar Ferreira
Lei do Semiárido: proteção a quem põe comida na nossa mesa
Com estiagens cada vez mais severas, produtores do Norte/Noroeste Fluminense defendem transformação do PL 1.440/2019 em lei e mais proteção para o campo
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Quando o clima bate à porta do pequeno negócio
Eventos extremos já afetam empresas e empregos. Resiliência climática entra na agenda eleitoral e se torna essencial para a sobrevivência dos pequenos negócios
O desafio da Reforma Tributária para os municípios
Com o fim gradual dos incentivos fiscais, municípios terão de investir em infraestrutura, qualificação e desburocratização para atrair novos negócios
O desafio das estradas rurais para quem produz no Rio de Janeiro
Estradas vicinais e pontes precárias dificultam o escoamento da produção e mostram a urgência de uma política permanente de manutenção no estado
Porto do Açu entra na disputa pelos data centers da era da IA
Com 250 MW na primeira fase, projeto da Yamna reforça o potencial energético e logístico do complexo para atrair grandes data centers ao Norte Fluminense.
O novo mercado de trabalho: entre a estabilidade e a liberdade
Pesquisa revela que trabalhadores valorizam cada vez mais o equilíbrio entre estabilidade, autonomia, benefícios e qualidade de vida
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