Vereadora cobra prazo para nova ponte em Paratis, em Casimiro - Foto: Reprodução de Vídeo Rede Social

Vereadora cobra prazo para nova ponte em Paratis, em CasimiroFoto: Reprodução de Vídeo Rede Social

Publicado 22/09/2026 12:11

A ponte que deveria ser apenas o caminho para chegar em casa virou um dos principais problemas para quem vive no Recanto dos Paratis, em Barra de São João. Com a circulação de veículos restrita por causa das condições da estrutura, moradores enfrentam dificuldades para entrar e sair da localidade. Diante do cenário, a vereadora Rosy Mangi Festa cobra respostas do poder público e quer saber quando a solução definitiva vai sair do papel

A cobrança ganhou força porque a situação não envolve apenas manutenção. Documentos do Governo do Estado apontam a construção de uma nova ponte no local, em substituição à atual estrutura. O projeto básico descreve a ponte existente como precária e com comprometimento estrutural significativo.

Em maio deste ano, porém, a concorrência para contratar a empresa responsável pela construção da nova ponte foi suspensa por prazo indeterminado. O edital previa uma contratação estimada em R$ 3,18 milhões.

Moradores querem saber quando a nova ponte será construída

A restrição pesa principalmente para quem depende de veículos para trabalhar, transportar materiais e circular pela região. Informações divulgadas em setembro apontam que a passagem foi liberada pela administração municipal apenas para pedestres e motocicletas, como medida preventiva diante das condições estruturais.

A situação também reacende uma cobrança antiga. Em fevereiro de 2025, a Câmara de Casimiro de Abreu registrou uma indicação para a construção de uma ponte na entrada do Recanto dos Paratis.

Rosy Mangi Festa cobra que o município apresente informações objetivas sobre os próximos passos. Entre as perguntas estão a data para o início da obra, o prazo previsto para conclusão e a existência de um cronograma.

Pavimentação avançou, mas acesso segue como problema

O contraste chama atenção. O Recanto dos Paratis recebeu obras de drenagem e pavimentação, com projeto que contemplou dezenas de milhares de metros quadrados de intervenções nas ruas do bairro.

A cobrança da vereadora parte justamente desse cenário: de que adianta melhorar as ruas internas se o principal acesso continua limitado?

A documentação estadual mostra que a solução definitiva chegou a avançar para a fase de contratação, mas a licitação foi suspensa. O termo de cooperação firmado entre Estado e município prevê a construção da ponte pelo programa Governo Presente nas Cidades.

Agora, a pressão é por uma resposta concreta sobre os próximos passos. Para os moradores, a questão deixou de ser apenas quando a estrutura será recuperada. A pergunta passou a ser quando a nova ponte será efetivamente construída.

A equipe de reportagem do jornal O DIA tentou, por inúmeras vezes, contato com a Prefeitura de Casimiro de Abreu para obter informações sobre o caso, esclarecer os próximos passos e saber se existe prazo previsto para a construção da nova ponte, mas não recebeu retorno até a publicação desta matéria. O espaço permanece aberto para manifestação. A matéria segue em atualização.