A cobrança ganhou força porque a situação não envolve apenas manutenção. Documentos do Governo do Estado apontam a construção de uma nova ponte no local, em substituição à atual estrutura. O projeto básico descreve a ponte existente como precária e com comprometimento estrutural significativo.
Em maio deste ano, porém, a concorrência para contratar a empresa responsável pela construção da nova ponte foi suspensa por prazo indeterminado. O edital previa uma contratação estimada em R$ 3,18 milhões.
Moradores querem saber quando a nova ponte será construída A restrição pesa principalmente para quem depende de veículos para trabalhar, transportar materiais e circular pela região. Informações divulgadas em setembro apontam que a passagem foi liberada pela administração municipal apenas para pedestres e motocicletas, como medida preventiva diante das condições estruturais.
A situação também reacende uma cobrança antiga. Em fevereiro de 2025, a Câmara de Casimiro de Abreu registrou uma indicação para a construção de uma ponte na entrada do Recanto dos Paratis.
Rosy Mangi Festa cobra que o município apresente informações objetivas sobre os próximos passos. Entre as perguntas estão a data para o início da obra, o prazo previsto para conclusão e a existência de um cronograma.
Pavimentação avançou, mas acesso segue como problema O contraste chama atenção. O Recanto dos Paratis recebeu obras de drenagem e pavimentação, com projeto que contemplou dezenas de milhares de metros quadrados de intervenções nas ruas do bairro.
A cobrança da vereadora parte justamente desse cenário: de que adianta melhorar as ruas internas se o principal acesso continua limitado?
A documentação estadual mostra que a solução definitiva chegou a avançar para a fase de contratação, mas a licitação foi suspensa. O termo de cooperação firmado entre Estado e município prevê a construção da ponte pelo programa Governo Presente nas Cidades.
Agora, a pressão é por uma resposta concreta sobre os próximos passos. Para os moradores, a questão deixou de ser apenas quando a estrutura será recuperada. A pergunta passou a ser quando a nova ponte será efetivamente construída.
A equipe de reportagem do jornal O DIA tentou, por inúmeras vezes, contato com a Prefeitura de Casimiro de Abreu para obter informações sobre o caso, esclarecer os próximos passos e saber se existe prazo previsto para a construção da nova ponte, mas não recebeu retorno até a publicação desta matéria. O espaço permanece aberto para manifestação. A matéria segue em atualização.
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