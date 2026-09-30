Uma grande quantidade de drogas foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no posto rodoviário de Casimiro de Abreu - Foto: Reprodução da PRF

Uma grande quantidade de drogas foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no posto rodoviário de Casimiro de AbreuFoto: Reprodução da PRF

Publicado 30/09/2026 11:06 | Atualizado 30/09/2026 11:10

Uma grande quantidade de drogas foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no posto rodoviário de Casimiro de Abreu. Segundo as informações disponíveis, parte do material teria como destino Rio das Ostras , enquanto outro volume seria levado para Macaé.

A nova ocorrência chama atenção pelo volume de entorpecentes interceptado no município, que também foi palco, há pouco mais de uma semana, de outra apreensão expressiva realizada pela PRF.

Outra apreensão teve mais de 40 quilos de maconha

Na madrugada de quarta-feira (23), uma fiscalização da PRF na BR-101, na altura do km 203, em Casimiro de Abreu, terminou com a apreensão de 42 quilos de maconha e 20 litros de lança-perfume, também conhecido como "cheirinho de loló".

Os agentes abordaram um veículo de passeio durante a fiscalização. Na verificação dos equipamentos obrigatórios, ao abrirem o porta-malas, os policiais sentiram um forte odor característico de maconha.

No compartimento, foram encontradas sacolas e galões. Após a abertura das embalagens, os agentes constataram que o material era entorpecente. Ao todo, foram apreendidos 42 quilos de maconha e 20 litros da substância conhecida como lança-perfume.

O condutor e o passageiro foram detidos. Aos policiais, os dois afirmaram que transportariam o material para Cabo Frio e Barra de São João, distrito de Casimiro de Abreu.

Ocorrência foi encaminhada para a delegacia

O caso foi levado para a 121ª Delegacia de Polícia (DP), em Casimiro de Abreu, onde a ocorrência foi registrada.

Na nova apreensão, ainda não foram informados detalhes sobre a quantidade exata, os tipos de drogas localizados, a forma de transporte ou possíveis prisões. As informações disponíveis apontam apenas que parte do material teria como destino Rio das Ostras e outra parcela seria destinada a Macaé.

A equipe de reportagem do jornal O DIA acompanha o caso e aguarda novas informações oficiais sobre a ocorrência.