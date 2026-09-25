Operação tapa-buraco começou na RJ-142, entre Nova Friburgo e Casimiro de Abreu - Foto: Divulgação

Operação tapa-buraco começou na RJ-142, entre Nova Friburgo e Casimiro de AbreuFoto: Divulgação

Publicado 25/09/2026 10:48

A intervenção ocorre após solicitações feitas pelo Governo Municipal ao DER-RJ, tanto pelo Executivo quanto pelo Legislativo, em busca de manutenção nas rodovias estaduais que passam pelo município e funcionam como importantes vias de acesso para moradores e turistas.

Apesar do início do tapa-buraco, a cobrança não termina com o reparo emergencial. O município também reivindica outras intervenções consideradas necessárias para melhorar as condições das estradas.

Tapa-buraco é apenas uma das demandas

Além da recuperação pontual do pavimento, Casimiro de Abreu cobra serviços de pavimentação, sinalização, instalação e manutenção de defensas e roçada nas rodovias estaduais.

A secretária de Obras, Habitação e Serviços Públicos, Thais Rodrigues, acompanha as tratativas com o DER-RJ e afirma manter contato direto com o órgão para acompanhar as demandas relacionadas às estradas que cortam o município.

Segundo a secretária, o município recebeu dois ofícios que reiteram o compromisso do departamento com a manutenção das rodovias. De acordo com as informações repassadas pelo DER-RJ, há um processo licitatório em andamento para contratar uma empresa especializada na conservação da malha rodoviária.

A contratação deverá contemplar as estradas que necessitam de manutenção.

Município mantém cobrança por conservação das estradas

Para a administração municipal, o início da operação representa uma resposta a uma das demandas apresentadas ao órgão estadual, mas a cobrança por uma manutenção mais ampla continua.

“Recebemos dois ofícios reiterando o compromisso com a manutenção das estradas. De acordo com o DER, encontra-se em andamento um processo licitatório destinado à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de conservação da malha rodoviária, que irá contemplar as estradas. A cobrança continua até que a manutenção que Casimiro precisa aconteça de forma efetiva”, explicou Thais.

A operação iniciada na RJ-142 tem caráter emergencial e excepcional. A expectativa apresentada é que o serviço também alcance a RJ-162, ampliando o atendimento para outro trecho de circulação no município.