Caso é da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF)Divulgação / Polícia Civil

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Aretha Dossares
A Polícia Civil investiga um homicídio em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto na Rua Basileu Eugênio Leal, no bairro Adrianópolis, com sinais de morte violenta.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 20º BPM (Mesquita) receberam um chamado para verificar uma possível ocorrência de homicídio e seguiram até o endereço. No local, os policiais encontraram a vítima já sem vida.

O homem aparentava ter entre 30 e 39 anos, tinha pele parda e vestia calça e casaco. Até o momento, a identidade da vítima não foi confirmada e não há informações sobre possíveis suspeitos.

O Corpo de Bombeiros também recebeu o chamado às 15h23, na altura do número 8 da Rua Basileu Eugênio Leal. Uma viatura de remoção de Nova Iguaçu realizou o transporte do corpo para o Instituto Médico-Legal (IML) da cidade.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga a morte de um homem, ainda não identificado. Diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime.

Ataque a tiros em Duque de Caxias

Oito pessoas, entre elas uma criança de 6 anos, foram atingidas durante um ataque a tiros na noite deste domingo (4), no bairro Jardim Anhangá, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo testemunhas, homens armados desembarcaram de dois carros pretos e dispararam contra quem ocupava uma praça da região.

Agentes do 15º BPM (Duque de Caxias) receberam chamado para comparecer ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN) enquanto realizavam patrulhamento. Na unidade, testemunhas relataram que dezenas de pessoas ocupavam a praça no momento em que os veículos surgiram na Rua Pacoti. Os criminosos portavam fuzis e pistolas e efetuaram diversos disparos. As vítimas e as testemunhas não souberam informar se havia um alvo específico.
Ainda segundo os agentes, dois dos atingidos possuem anotações criminais. Rodrigo da Silva Gioia tem anotação por homicídio, e Washington Vaz dos Santos conta com registro por posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

O caso tramitou inicialmente na 60ª DP (Campos Elíseos) e seguiu para a 62ª DP (Imbariê), que assumiu a investigação.