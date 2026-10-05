Caso é da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF)Divulgação / Polícia Civil
Segundo a Polícia Militar, agentes do 20º BPM (Mesquita) receberam um chamado para verificar uma possível ocorrência de homicídio e seguiram até o endereço. No local, os policiais encontraram a vítima já sem vida.
O homem aparentava ter entre 30 e 39 anos, tinha pele parda e vestia calça e casaco. Até o momento, a identidade da vítima não foi confirmada e não há informações sobre possíveis suspeitos.
O Corpo de Bombeiros também recebeu o chamado às 15h23, na altura do número 8 da Rua Basileu Eugênio Leal. Uma viatura de remoção de Nova Iguaçu realizou o transporte do corpo para o Instituto Médico-Legal (IML) da cidade.
A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga a morte de um homem, ainda não identificado. Diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime.
Ataque a tiros em Duque de Caxias
Agentes do 15º BPM (Duque de Caxias) receberam chamado para comparecer ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN) enquanto realizavam patrulhamento. Na unidade, testemunhas relataram que dezenas de pessoas ocupavam a praça no momento em que os veículos surgiram na Rua Pacoti. Os criminosos portavam fuzis e pistolas e efetuaram diversos disparos. As vítimas e as testemunhas não souberam informar se havia um alvo específico.
O caso tramitou inicialmente na 60ª DP (Campos Elíseos) e seguiu para a 62ª DP (Imbariê), que assumiu a investigação.
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