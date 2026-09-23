Oruam deixou de ser considerado foragido da Justiça - Reprodução/Instagram

Oruam deixou de ser considerado foragido da JustiçaReprodução/Instagram

Publicado 23/09/2026 14:51 | Atualizado 23/09/2026 15:06

Rio - O rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, o Oruam, teve mais um habeas corpus concedido pela Justiça nesta terça-feira (23). Com a decisão, ele deixa de ser considerado foragido da Justiça.

Segundo a defesa, representada pelo advogado Thiago Lemos, a medida ocorreu após a identificação de inconsistências nas provas reunidas na investigação, que apura uma suposta lavagem de dinheiro para o Comando Vermelho.

"Quanto maior o desafio, mas acreditamos e trabalhamos, e, mais uma vez, veio o resultado. Maurinho livre", publicou o advogado nas redes sociais.

O cantor havia sido denunciado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) ao lado do pai, o traficante Márcio Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, da mãe, Marcia Gama Nepomuceno, e de outras nove pessoas. De acordo com a denúncia, o grupo faria parte de um esquema estruturado para ocultar recursos provenientes do tráfico de drogas em comunidades do Rio.



Oruam já havia recebido outro habeas corpus no processo que apurava uma tentativa de homicídio contra policiais civis durante uma ação na casa dele, no Joá, Zona Sudoeste do Rio, em julho de 2025. A prisão foi revogada pela juíza Tula Corrêa, da 3ª Vara Criminal, no dia 1º de agosto.



De acordo com a denúncia, o ataque aconteceu durante uma operação da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) na mansão do rapper. O delegado Moyses Santana, titular distrital, e um oficial de cartório da Polícia Civil buscavam cumprir um mandado de busca e apreensão contra um adolescente apontado por envolvimento com o tráfico de drogas que estaria escondido na residência. Durante a abordagem, os agentes foram alvos de pedras arremessadas.



O rapper estava sendo procurado desde fevereiro, após ter a prisão preventiva decretada por descumprimento de medidas judiciais. Segundo as investigações, ele teria violado as regras de uso da tornozeleira eletrônica em cerca de 70 ocasiões.



Com a nova decisão da Justiça, a mãe do cantor, Marcia Gama Nepomuceno, comemorou: "Pode até demorar aos nossos olhos, mas quando chega, entendemos que é no tempo dele. Obrigada Deus".

Mesmo com as novas mudanças, Oruam ainda responde por ameaça, danos ao patrimônio público, resistência, desacato e lesão corporal.

A reportagem tenta contato com a defesa do rapper para comentar sobre os demais processos em andamento.