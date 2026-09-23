Local onde viviam os cachorros, completamente insalubreDivulgação
As investigações tiveram início após um cachorro da raça border collie fugir de uma das residências e ser acolhido por uma pessoa que percebeu o estado debilitado do animal. Segundo a Polícia Civil, o cão apresentava sinais evidentes de maus-tratos, como magreza excessiva, lesões na pele e quadro de inanição. Diante da situação, o caso foi comunicado à delegacia.
A partir das informações reunidas durante a apuração, os agentes identificaram o imóvel onde o animal vivia e foram até o local acompanhados por uma médica veterinária. Durante a vistoria, autorizada pela responsável pela residência, foram encontrados seis cães em um ambiente considerado insalubre.
De acordo com a polícia, os animais estavam cercados por grande quantidade de dejetos, sem acesso adequado a alimentação e água potável. Os cães apresentavam sinais de debilidade física e lesões pelo corpo. No imóvel, os agentes também encontraram recipientes com água suja e presença de lodo, além de pedaços de madeira úmida utilizados como local de descanso dos animais.
No decorrer das diligências, os policiais descobriram que outros cães pertencentes à mesma tutora eram mantidos em um segundo imóvel localizado na mesma rua. Ao chegarem ao endereço, encontraram mais 11 animais em condições semelhantes.
Segundo a investigação, os cães apresentavam sinais de desnutrição, lesões dermatológicas e falta de acesso adequado a alimentação e água. Todos os 17 animais foram resgatados e encaminhados para atendimento veterinário.
A mulher, que não teve seu nome divulgado, foi levada para a 77ª DP, onde foi autuada em flagrante pelo crime de maus-tratos a animais. A Polícia Civil informou que as investigações prosseguem para reunir todos os elementos relacionados ao caso e concluir o inquérito.
Os cães permanecerão sob cuidados especializados enquanto passam por avaliação clínica e recebem tratamento para recuperação de suas condições de saúde.
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