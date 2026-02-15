Busca a droga se intensificou, pois carga declarada não coincidia com a informada pelo motorista do caminhão - Divulgação PF

Publicado 15/02/2026 09:54 | Atualizado 15/02/2026 09:56

Abordagem da Polícia Federal do Paraná, na Região Metropolitana de Curitiba, apreendeu 199 kg de cocaína e pasta base na tarde deste sábado (14). A droga foi encontrada na estrutura de um caminhão que transportava sucata com ajuda do canil especializado da Polícia Militar.

Durante a busca, as equipes identificaram inconsistências entre as falas do motorista e a carga declarada. Os policiais localizaram compartimentos falsos, onde os entorpecentes estavam armazenados.

Os envolvidos poderão responder pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico. O material apreendido e os detidos foram encaminhados à Superintendência Regional da Polícia Federal em Curitiba, onde permanecem à disposição da Justiça Federal.

