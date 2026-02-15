Aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 6Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Mega-Sena acumula e prêmio principal chega a R$ 72 milhões
Números sorteados foram: 16-24-27-31-46-45
Idoso é preso com meio quilo de maconha dentro da geladeira no DF
Homem disse que a droga era para fins medicinais; policiais também apreenderam um pé da planta
Jornalista é preso por instalar câmera escondida em banheiro de portal de notícias em MT
Djeferson Kronbauner é investigado por gravação de menor de 16 anos; caso segue sob apuração da Polícia Civil
Lula assiste a carnaval de Salvador e ouve gritos de 'olê, olê, olá, Lula' e 'sem anistia'
O presidente vai acompanhar o desfile da escola de samba Acadêmicos de Niterói neste domingo (15)
PT orienta que militantes evitem manifestações eleitorais no desfile que homenageia Lula
Presidente é tema do samba-enredo da escola de samba Acadêmicos de Niterói
MA: Carga de 213 kg de skunk é interceptada em caminhão frigorífico
Droga foi encontrada após abordagem a veículo com irregularidades
