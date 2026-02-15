Aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 6 - Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.973 da Mega-Sena, realizado neste sábado (14). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 72 milhões para o próximo sorteio na quinta-feira (19).

Os números sorteados foram: 16-24-27-31-46-45

De acordo com a Caixa, 63 apostas acertaram a quina e irão receber R$ 43.862,01 cada. Outras 4.259 acertaram quatro números e irão receber R$ 1.069,47.

As apostas para o próximo concurso da Mega-Sena podem ser feitas até as 20h do dia 19. A aposta mínima da Mega-Sena custa R$ 6.