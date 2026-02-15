Suspeito negou qualquer envolvimento e afirmou não ter conhecimento sobre a existência do equipamento - Reprodução / Redes sociais

Publicado 15/02/2026 08:13 | Atualizado 15/02/2026 08:46

O jornalista e proprietário de um portal de notícias, Djeferson Kronbauner, foi preso em flagrante, na última sexta-feira (13), por instalar uma câmera escondida no banheiro do estabelecimento, em Nova Mutum, Mato Grosso.

Segundo a Polícia Civil, o equipamento estava oculto dentro de uma tomada elétrica no banheiro do imóvel onde funcionava o portal de notícias. No local, os agentes encontraram o proprietário, que autorizou a fiscalização.

Uma das vítimas tem 16 anos, o que levou a que o caso fosse enquadrado segundo a legislação de proteção à criança e ao adolescente. Djeferson Kronbauner foi preso em flagrante, acusado de violar o artigo 240 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que criminaliza a produção ou registro de conteúdo sexual envolvendo crianças ou adolescentes.

O suspeito negou qualquer envolvimento e afirmou não ter conhecimento sobre a existência do equipamento ou da suposta gravação de imagens. Em nota, o portal informou que a audiência de custódia ainda não ocorreu e que aguarda os desdobramentos formais do caso, que segue sob investigação da Polícia Civil.

A matéria não conseguiu contato com a defesa de Kronbauner. O espaço segue aberto.



