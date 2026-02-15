Suspeito negou qualquer envolvimento e afirmou não ter conhecimento sobre a existência do equipamentoReprodução / Redes sociais
Jornalista é preso por instalar câmera escondida em banheiro de portal de notícias em MT
Djeferson Kronbauner é investigado por gravação de menor de 16 anos; caso segue sob apuração da Polícia Civil
Idoso é preso com meio quilo de maconha dentro da geladeira no DF
Homem disse que a droga era para fins medicinais; policiais também apreenderam um pé da planta
Lula assiste a carnaval de Salvador e ouve gritos de 'olê, olê, olá, Lula' e 'sem anistia'
O presidente vai acompanhar o desfile da escola de samba Acadêmicos de Niterói neste domingo (15)
PT orienta que militantes evitem manifestações eleitorais no desfile que homenageia Lula
Presidente é tema do samba-enredo da escola de samba Acadêmicos de Niterói
MA: Carga de 213 kg de skunk é interceptada em caminhão frigorífico
Droga foi encontrada após abordagem a veículo com irregularidades
Homem é preso por dívida de R$ 60 mil em pensão alimentícia
PRF realizava campanha educativa voltada à proteção de crianças e adolescentes
