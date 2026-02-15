Homem foi conduzido à 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá) - Divulgação / PMDF

Publicado 15/02/2026 08:43 | Atualizado 15/02/2026 08:45

Um idoso foi preso, na última sexta-feira (13), com meio quilo de maconha dentro de sua geladeira, no Itapoã, Distrito Federal. A ação ocorreu a partir de uma denúncia anônima.

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o homem estaria vendendo entorpecentes em frente ao imóvel. Após monitorar o local, os agentes realizaram a abordagem.

Os policiais encontraram três porções de maconha nos bolsos do suspeito. Ao ser questionado, o homem revelou que possuía mais no interior do imóvel para fins medicinais. Os agentes entraram na casa com a autorização do idoso e encontraram um pé de maconha, além de meio quilo na geladeira.

O homem foi conduzido à 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá), onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.