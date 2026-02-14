Operação "Pule, Brinque e Cuide" busca conscientizar sobre os Direitos Humanos e a proteção de crianças e adolescentesDivulgação /PRF
Homem é preso por dívida de R$ 60 mil em pensão alimentícia
PRF realizava campanha educativa voltada à proteção de crianças e adolescentes
Homem é preso por dívida de R$ 60 mil em pensão alimentícia
PRF realizava campanha educativa voltada à proteção de crianças e adolescentes
Moraes vota por rejeitar recurso de réus do Núcleo 3 da trama golpista
Outros três ministros da Primeira Turma têm até dia 24 para votar
Caso de Itumbiara acende alerta para violência vicária; entenda
No município goiano, filhos foram mortos pelo pai para atingir psicologicamente a mãe
José Álvaro Moisés, um dos fundadores do PT, morre afogado em SP
Cientista político faleceu aos 81 anos; ele foi professor da USP
Naufrágio no Amazonas deixa dois mortos e sete pessoas desaparecidas
Buscas continuam neste sábado; 71 pessoas foram resgatadas
Lula acompanha desfile do Galo da Madrugada no Recife
Presidente foi recebido com homenagens e coro de foliões
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.