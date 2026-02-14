Operação "Pule, Brinque e Cuide" busca conscientizar sobre os Direitos Humanos e a proteção de crianças e adolescentes - Divulgação /PRF

Operação "Pule, Brinque e Cuide" busca conscientizar sobre os Direitos Humanos e a proteção de crianças e adolescentesDivulgação /PRF

Publicado 14/02/2026 17:28

Um homem de 56 anos foi preso por não pagar R$ 59.951,49 em pensão alimentícia na manhã deste sábado (14). A detenção ocorreu no km 95 da BR-101, em Natal, Rio Grande do Norte. A ação ocorreu enquanto a PRF promovia uma campanha educativa voltada aos Direitos Humanos e à proteção de crianças e adolescentes.

A prisão aconteceu sob o guarda-chuva da operação nacional "Pule, Brinque e Cuide". Enquanto as equipes abordavam passageiros e motoristas para combater a exploração sexual e o trabalho infantil, a checagem de documentos revelou a pendência judicial do homem de 56 anos. O detido foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil (Plantão Zona Sul) para os procedimentos cabíveis.

Educação e Vigilância

Além da prisão, a campanha alcançou cerca de 250 pessoas no RN, focando em pilares fundamentais para a segurança dos menores durante o período de festividades:

Combate à Violência: Orientações sobre como identificar e denunciar abusos.

Desaparecimentos: Alerta sobre a importância do registro imediato, desmistificando a espera de 24 horas.

Consumo de Álcool: Reforço sobre a proibição estrita de venda de bebidas a menores.

Canais de Denúncia: Divulgação do Disque 100, canal anônimo e essencial para a proteção infanto-juvenil.

"A missão da PRF vai além do policiamento rodoviário; ela abrange a garantia dos direitos fundamentais. Ver um mandado de pensão alimentícia ser cumprido durante uma ação de proteção à infância reforça o compromisso da instituição com a responsabilidade familiar e o bem-estar dos jovens", afirmou a corporação em nota implícita.

Serviço: A PRF reitera que qualquer suspeita de violação de direitos contra crianças e adolescentes deve ser reportada pelo Disque 100 ou pelo telefone de emergência 191.