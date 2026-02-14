Após a passagem pelo Recife, Lula deve seguir para Salvador e, por fim, para o Rio de Janeiro - Divulgação / Prefeitura de Recife

Após a passagem pelo Recife, Lula deve seguir para Salvador e, por fim, para o Rio de JaneiroDivulgação / Prefeitura de Recife

Publicado 14/02/2026 12:04 | Atualizado 14/02/2026 14:38

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa, neste sábado (14), do desfile do Galo da Madrugada, no Centro do Recife, em Pernambuco. Ele e a primeira-dama, Janja Silva, chegaram ao camarote por volta das 10h.



O petista foi recebido com músicas e homenagens durante o evento. Em determinado momento, os foliões cantaram em uníssono: "Olê, olê, olá, Lula". Após a passagem pelo Recife, Lula deve seguir para Salvador e, por fim, para o Rio de Janeiro.

No X, Lula comentou sobre sua participação. "Acompanhei hoje o desfile do Galo da Madrugada, no Recife, uma das maiores manifestações populares do nosso país. A força do Carnaval pernambucano, do frevo ao maracatu, e a energia das pessoas nas ruas são marca registrada da nossa cultura", escreveu.

Nesta sexta-feira (13), a primeira-dama Janja esteve presente no segundo dia do Carnaval de Recife ao lado do prefeito João Campos (PSB). Eles acompanharam os shows em uma área reservada em frente ao palco. Os momentos foram compartilhados nas redes sociais.

"Saí direto da agenda com o Presidente Lula e vim mostrar a primeira-dama @janjalula o melhor Carnaval do mundo! Duvido que ela não volte!", escreveu João Campos.







No vídeo, é possível ver Janja Silva dançando durante o show. Em determinado momento, o prefeito ensina à primeira-dama um passo de frevo. No palco, a festa ficou por conta do Maestro Spok e de seus convidados, entre eles o paraibano Chico César. Após o término do evento, Janja deixou o backstage ao lado de João Campos.