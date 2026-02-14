Circunstâncias do acidente serão apuradasReprodução / Redes sociais
Acidente grave no Rodoanel deixa três mortos e um ferido na Grande SP
Colisão ocorreu entre carro e carreta; vítima em estado grave foi encaminhada ao hospital
Homem arremessa cadeirante do 4º andar e se joga de prédio no Recife
Suspeito, que seria filho da vítima, morreu após ser socorrido; caso foi registrado em Boa Viagem, na Zona Sul, e é investigado pela polícia
Vídeo! Lindbergh Farias dá 'beijaço' em Gleisi Hoffmann durante bloco no Rio
Casal divertiu-se no Embaixadores da Folia
PF mira deputado em investigação sobre desvios em obras da BR-156 no Amapá
Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão no estado, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal
TJ-SP nega prisão de sócios de academia por morte de mulher que passou mal em piscina
A principal suspeita é que Juliana tenha morrido por intoxicação provocada pelo cloro usado para a limpeza da piscina
Servidora de cidade do interior de SP é presa por desviar R$ 6 mi para apostar em bets
Valor equivale a 10% do orçamento de Santo Antônio do Pinhal
