Circunstâncias do acidente serão apuradasReprodução / Redes sociais

Publicado 14/02/2026 11:01

Um grave acidente envolvendo um carro e uma carreta deixou três mortos no Rodoanel Mário Covas (SP-21), em Itapecerica da Serra, na Região Metropolitana de São Paulo, neste sábado (14). Uma quarta vítima permanece internada em estado grave, de acordo com a Polícia Militar.

O acidente ocorreu por volta das 5h35, no quilômetro 42 da pista no sentido do bairro de Perus, na zona norte de São Paulo. O Fiat Uno estava na faixa da direita e teria perdido o controle da direção antes de bater contra uma mureta de concreto no canteiro central.

Uma carreta que trafegava atrás do carro não conseguiu desviar a tempo e atingiu o veículo, arrastando-o por cerca de 50 metros. Os três mortos estavam no Fiat Uno. A quarta vítima, em estado grave, foi socorrida ao Hospital Geral de Itapecerica da Serra.

O carro ficou totalmente destruído, enquanto a carreta teve apenas a parte frontal danificada. Quatro viaturas foram mobilizadas para a ocorrência. As circunstâncias do acidente serão apuradas.