Caso de homicídio e suicídio está sendo investigadoReprodução / Redes sociais

Publicado 14/02/2026 10:06

Um homem, de 35 anos, arremessou um cadeirante do 4º andar e se jogou do prédio logo em seguida, nesta sexta-feira (13), no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. Ambos não resistiram aos ferimentos e morreram.

De acordo com uma testemunha, o agressor, que seria filho do cadeirante, jogou móveis pela janela antes de arremessar o pai. Um vizinho contou que ouviu o barulho e, ao perceber o que estava acontecendo, notou a gravidade da situação. O incidente aconteceu por volta das 19h30. As informações são do "Diário de Pernambuco".

Policiais atenderam à ocorrência e encontraram o suspeito ainda com vida. Ele foi encaminhado ao Hospital da Restauração, mas não resistiu. Uma equipe do Samu e do Instituto de Medicina Legal (IML) esteve no local.

O caso de homicídio e suicídio está sendo investigado, por meio da 3ª Delegacia de Polícia de Homicídios da Capital, integrante do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa de Pernambuco (DHPP).