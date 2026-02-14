Caso de homicídio e suicídio está sendo investigadoReprodução / Redes sociais
Homem arremessa cadeirante do 4º andar e se joga de prédio no Recife
Suspeito, que seria filho da vítima, morreu após ser socorrido; caso foi registrado em Boa Viagem, na Zona Sul, e é investigado pela polícia
Lula assiste a carnaval de Salvador e ouve gritos de 'olê, olê, olá, Lula' e 'sem anistia'
O presidente vai acompanhar o desfile da escola de samba Acadêmicos de Niterói neste domingo (15)
PT orienta que militantes evitem manifestações eleitorais no desfile que homenageia Lula
Presidente é tema do samba-enredo da escola de samba Acadêmicos de Niterói
MA: Carga de 213 kg de skunk é interceptada em caminhão frigorífico
Droga foi encontrada após abordagem a veículo com irregularidades
Homem é preso por dívida de R$ 60 mil em pensão alimentícia
PRF realizava campanha educativa voltada à proteção de crianças e adolescentes
Moraes vota por rejeitar recurso de réus do Núcleo 3 da trama golpista
Outros três ministros da Primeira Turma têm até dia 24 para votar
Caso de Itumbiara acende alerta para violência vicária; entenda
No município goiano, filhos foram mortos pelo pai para atingir psicologicamente a mãe
