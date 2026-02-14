Substância foi encontrada em 208 pacotes escondidos no compartimento de carga - Divulgação PRF

Substância foi encontrada em 208 pacotes escondidos no compartimento de cargaDivulgação PRF

Publicado 14/02/2026 18:24

Com 213 kg de skunk distribuídos em 208 pacotes, um caminhão foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal na manhã deste sábado (14), no município de Peritoró (MA), após ser abordado por trafegar com as luzes traseiras apagadas e sem faixas refletivas.

De acordo com a PRF, o condutor apresentou informações desencontradas, o que levou os agentes a intensificarem a busca até localizarem a droga no compartimento de carga do veículo.



O motorista foi questionado sobre a origem e destino da droga, assim como detalhes da viagem e o envolvimento terceiros. Diante das perguntas, o homem se recusou a dar informações e permaneceu em silêncio.



O motorista, os entorpecentes e o veículo foram levados para Delegacia da Polícia Federal em Caxias (MA).

