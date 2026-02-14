José Álvaro estava hospedado na casa de praia de amigas durante o período de férias - Reprodução / Redes sociais

Publicado 14/02/2026 13:24

José Álvaro Moisés, um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores (PT), morreu, nesta sexta-feira (13), aos 81 anos, após se afogar na praia de Itamambuca, em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo.

Cientista político e sociólogo, José Álvaro Moisés estava hospedado na casa de amigas durante o período de férias, onde passava alguns dias na praia. Equipes do Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMAR) localizaram José Álvaro Moisés na faixa de areia e iniciaram manobras de reanimação, mas ele não resistiu. A morte foi constatada ainda no local.

Moisés foi professor titular de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH), da Universidade de São Paulo (USP). A Associação Brasileira de Ciência Política (ABCP) lamentou a perda do sociólogo.

"Sua trajetória acadêmica, marcada pelo rigor intelectual e pelo compromisso com a vida pública, deixa um legado incontornável para a área e para gerações de pesquisadoras e pesquisadores. Neste momento de tristeza, a ABCP manifesta sua solidariedade aos familiares, amigos(as), colegas e estudantes", afirmou em nota.

O cientista político foi um dos fundadores do PT no início da década de 1980. Moisés integrou o grupo de intelectuais que se uniu aos metalúrgicos do ABC, liderados por Luiz Inácio Lula da Silva. Nos últimos anos, no entanto, o sociólogo tornou-se crítico do partido e, em 2010, chegou a dizer que Lula havia "passado dos limites".