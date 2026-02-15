Segundo ela, não foi a primeira vez que o menino usou o cartão para realizar pequenas compras perto de casa - Reprodução / Redes sociais

Publicado 15/02/2026 09:41

Uma representante comercial, identificada como Sanny Miranda, de 43 anos, descobriu que foi vítima de um golpe ao entregar o cartão de crédito ao filho, de 11 anos, para pagar dois copos de açaí na orla da Praia de Itapuã, na Grande Vitória, Espírito Santo. A compra, que deveria ter custado R$ 24, saiu por R$ 650.

Segundo a mãe, o valor inicialmente informado pelo vendedora à criança era de R$ 24, dois copos de R$ 12 cada. No entanto, a cobrança ocorreu em duas parcelas de R$ 325. Sanny só descobriu o golpe ao receber a fatura, na última quarta-feira (11), mas a compra aconteceu no dia 8 de janeiro. As informações são do "Metrópoles".

"A gente mora em frente de onde o vendedor estava. Meu filho desceu acompanhado da irmã e de um amigo, atravessou a rua e comprou o açaí. Entreguei o cartão para ele pagar dois copos e foi cobrado R$ 650", contou.

Segundo ela, não foi a primeira vez que o menino usou o cartão para realizar pequenas compras perto de casa. No mesmo dia, pouco antes do golpe, ele também havia comprado um refrigerante, sem ter problemas.

"Não foi um número parecido, com um zero a mais. Foi um valor totalmente diferente. Ainda dividiu em duas vezes para diluir e dificultar que eu percebesse rápido. As crianças não conferem essas coisas, e foi erro meu também não ter olhado antes", disse.

Sanny entrou em contato com o banco, mas recebeu a informação de que a cobrança não poderia ser cancelada administrativamente, pois a compra ocorreu de forma presencial, com a utilização do cartão físico. Ela registrou um boletim de ocorrência e tenta identificar o responsável.