Ana Karolina deixou uma filha de 7 anosInstagram/Reprodução

Publicado 15/02/2026 14:48

São Paulo - A influenciadora e estudante de biomedicina Ana Karolina Sousa, de 31 anos, foi encontrada morta no sábado, 14, no município de Itapipoca, no Ceará. O caso está sendo investigado como um crime de feminicídio pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE)

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a vítima foi morta por lesões provocadas por um objeto perfurante e cortante no bairro Nova Aldeota. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para a ocorrência, que está a cargo da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Itapipoca.

Ana Karolina tinha uma empresa focada em extensão de cílios e Brow Lamination, técnica para alinhar e dar volume às sobrancelhas. A influenciadora acumulava 12,3 mil seguidores no Instagram.

Ana Karolina tinha uma filha de 7 anos. A influenciadora havia se separado recentemente. O ex-companheiro dela, que não teve identidade divulgada, é suspeito pelo crime. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que o caso é investigado pela 1ª Delegacia de Polícia Civil de Itapipoca.

