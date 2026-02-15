Ana Karolina deixou uma filha de 7 anosInstagram/Reprodução
Influenciadora e estudante de biomedicina é assassinada no Ceará
Caso é investigado como crime de feminicídio
Influenciadora e estudante de biomedicina é assassinada no Ceará
Caso é investigado como crime de feminicídio
UFMG abre investigação sobre supostas ofensas de professor de Engenharia contra cadeirante
Falas preconceituosas teriam sido registradas por meio de câmeras
Homem é preso por agredir mulher em lancha durante Galo da Madrugada no Recife
Agentes da PM chegaram de barco após serem alertados sobre o ocorrido
Empresas vão poder abater dívidas se conectarem faculdades à internet
Há pelo menos 118 unidades com dificuldades de acesso, diz Anatel
Acidente entre carros deixa um morto e três feridos no DF
Vítima estava em parada cardiorrespiratória e não resistiu
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.