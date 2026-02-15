Quatro viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal foram enviadas ao localReprodução / CBMDF
Acidente entre carros deixa um morto e três feridos no DF
Vítima estava em parada cardiorrespiratória e não resistiu
Operação Carnaval da polícia de SP já prendeu 33 pessoas
Furto de celulares e venda de bebida adulterada são principais crimes
Jovem de 20 anos é morto a tiros durante festa de Carnaval no interior de SP
Vítima foi atingida na cabeça e faleceu no local; evento também registrou agressão envolvendo ao menos 10 homens
Carnaval 2026: Exposição a multidões traz riscos à saúde dos animais
Veterinário alerta para evitar contato com glitter e espuma
Caminhão cai de ponte e motorista morre em Minas Gerais
Veículo carregado com carnes ficou submerso em rio; bombeiros encontraram o corpo
Cães da PM encontram 199 kg de cocaína e pasta base em caminhão na Região Metropolitana de Curitiba
Policiais localizaram a droga em compartimentos falsos na estrutura do veículo
