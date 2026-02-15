Quatro viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal foram enviadas ao local - Reprodução / CBMDF

Quatro viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal foram enviadas ao localReprodução / CBMDF

Publicado 15/02/2026 11:52

Um homem morreu e outras três pessoas ficaram feridas, neste domingo (15), em um acidente de trânsito envolvendo dois carros, em Ceilândia, no Distrito Federal.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado por volta das 2h11, e quatro viaturas estiveram no local. A área permaneceu isolada para o atendimento das vítimas.

O homem estava em parada cardiorrespiratória no momento em que a equipe o localizou e, apesar das tentativas de reanimação, não resistiu. As outras três pessoas permaneceram conscientes.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) também prestaram apoio na ocorrência.