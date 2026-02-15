Caso aconteceu por volta das 2h10 - Reprodução / Redes sociais

Publicado 15/02/2026 11:19

Um jovem, de 20 anos, foi morto a tiros na madrugada deste domingo (15), durante uma festa de Carnaval em Guaratinguetá, no interior de São Paulo. Os disparos atingiram a cabeça da vítima.

Ainda não há informações sobre a motivação do crime nem sobre a identidade do atirador. Após ser baleada, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O caso aconteceu por volta das 2h10. As informações são do "Metrópoles".

O mesmo evento também foi marcado por outra confusão. Pelo menos 10 homens espancaram uma pessoa. Ainda não há informações se os casos estão ligados. O jornal O Dia entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), mas não obteve resposta até o momento da publicação desta matéria.

Os casos são investigados pela Polícia Civil.