Caso aconteceu por volta das 2h10Reprodução / Redes sociais
Jovem de 20 anos é morto a tiros durante festa de Carnaval no interior de SP
Vítima foi atingida na cabeça e faleceu no local; evento também registrou agressão envolvendo ao menos 10 homens
Carnaval 2026: Exposição a multidões traz riscos à saúde dos animais
Veterinário alerta para evitar contato com glitter e espuma
Caminhão cai de ponte e motorista morre em Minas Gerais
Veículo carregado com carnes ficou submerso em rio; bombeiros encontraram o corpo
Cães da PM encontram 199 kg de cocaína e pasta base em caminhão na Região Metropolitana de Curitiba
Policiais localizaram a droga em compartimentos falsos na estrutura do veículo
Criança compra açaí de R$ 24, e mãe recebe fatura de R$ 650 no ES
Valor foi parcelado em duas vezes no cartão da responsável, que registrou ocorrência
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada vê fim da 6x1 como madura no Congresso
Texto pode gerar insegurança aos trabalhadores, caso não haja uma transição gradual
