Vítima ainda não teve a identidade confirmada - Divulgação / CBMMG

Vítima ainda não teve a identidade confirmadaDivulgação / CBMMG

Publicado 15/02/2026 10:25

Um caminhão caiu de uma ponte na MG-262, na Região Central de Minas Gerais, neste sábado (14). O corpo do motorista foi localizado pelos bombeiros.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o condutor teria perdido o controle do caminhão e, em seguida, invadido o acostamento, atravessado a marginal antes de cair no Rio Gualaxo.

O veículo transportava uma carga de carnes empacotadas, e o caminhão ficou totalmente submerso no rio. A vítima ainda não teve a identidade confirmada.

