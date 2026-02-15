Vítima ainda não teve a identidade confirmadaDivulgação / CBMMG

Um caminhão caiu de uma ponte na MG-262, na Região Central de Minas Gerais, neste sábado (14). O corpo do motorista foi localizado pelos bombeiros.
Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o condutor teria perdido o controle do caminhão e, em seguida, invadido o acostamento, atravessado a marginal antes de cair no Rio Gualaxo.
O veículo transportava uma carga de carnes empacotadas, e o caminhão ficou totalmente submerso no rio. A vítima ainda não teve a identidade confirmada.
 