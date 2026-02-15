Policiais femininas da São Paulo foram designadas ao acolhimento de vítimas de importunação sexual Agência de Notícias do Governo do Estado de São Paulo
Neste sábado (14), policiais civis do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), fantasiados de personagens do desenho Scooby-Doo, prenderam três criminosos que furtavam celulares em um bloco na região da República, no centro da capital paulista. Com o trio, foram recuperados oito aparelhos celulares.
No Ibirapuera, também neste sábado, quatro pessoas foram presas por furto de celulares. Cinco adolescentes foram apreendidos pelo mesmo crime durante patrulhamento preventivo.
No início do mês, no pré-Carnaval, nos dias 7 e 8 de fevereiro, 11 pessoas foram presas por crimes de venda de bebida adulterada, estelionato e furto de celulares. No final de semana anterior, uma operação na Barra Funda levou à prisão de 12 integrantes de uma quadrilha especializada em crimes patrimoniais no desfile de blocos.
Mulheres
As policiais ficam em contato permanente com o programa Cabine Lilás, do Centro de Operações da PM (Copom). O programa também atende pelo 190 e tem 100% de seu efetivo formado por policiais mulheres.
