Renato Rabelo lutou nos últimos anos contra o avanço do câncerPCdoB/Divulgação
Rabelo presidiu o PCdoB de 2001 a 2015. Nos últimos três anos, o político dedicou-se a cuidar da saúde, tendo lutado nos últimos tempos contra a evolução de um câncer. Rabelo deixa a esposa, Conceição Leiro Vilan, e filhos.
O político foi vice-presidente nacional da União Nacional dos Estudantes (UNE) e enfrentou a repressão dos primeiros anos da ditadura militar de 1964. Ele já era militante da Ação Popular (AP) e integrou o núcleo dirigente que conduziu a integração daquela organização ao PCdoB, em 1973.
Rabelo ficou exilado na França, durante a Chacina da Lapa, em 1976, quando dirigentes do PCdoB foram assassinados, presos e torturados. O político retornou ao Brasil com a anistia de 1979
Ao longo de sua atuação, dedicou-se, em especial, ao fortalecimento das relações do PCdoB com os países socialistas, como China, Vietnã e Cuba.
"Renato foi um dos articuladores, pelo PCdoB, junto com João Amazonas, da Frente Brasil Popular (PT, PSB, PCdoB), que lançou, em 1989, a primeira e marcante candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva para presidente da República, jornada que seria vitoriosa com a eleição de Lula em 2002", acrescenta um trecho na nota divulgada pelo partido.
Após deixar a presidência do PCdoB, Rabelo assumiu a presidência da Fundação Maurício Grabois, em abril de 2016. Na entidade, encabeçou um programa de estudos sobre o capitalismo contemporâneo, a luta pelo socialismo e os desafios do desenvolvimento nacional.
Em 2025, foi laureado presidente de honra da Fundação, em enaltecimento às suas realizações. "Renato pertence à estirpe dos que não se afastam da história quando ela se torna dura. Enfrentou derrotas sem renunciar a princípios, atravessou transformações profundas do mundo sem perder o rumo, soube renovar ideias sem romper com convicções", destaca a entidade em nota divulgada neste domingo, 15.
Lula se manifesta
O presidente citou as greves do ABC paulista, as Diretas Já e campanhas presidenciais como momentos dos quais participou com Rabelo. "A visão estratégica de Renato Rabelo e sua capacidade de reunir as forças políticas em prol da soberania e justiça social seguirão, sempre, ajudando a guiar o caminho daqueles que querem construir um Brasil melhor para todas e todos", afirmou Lula.
