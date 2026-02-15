Um cavalo da Polícia Militar Montada perdeu o controle e "atropelou" foliões, neste sábado (14), durante uma ronda no bloco Galo da Madrugada, em Recife, Pernambuco. O momento foi compartilhado nas redes sociais.
Cavalo da PM se assusta e atropela foliões no carnaval de Recife
Nas imagens, é possível ver o momento em que policiais passavam pela pista em meio ao público. O animal parece se assustar e dispara contra um carrinho de bebidas. Ele derruba o agente e os foliões ao redor. Pelo menos quatro pessoas foram atingidas.
O superintendente da Secretaria de Saúde de Recife, Douglas Brito, afirmou nas redes sociais que duas pessoas tiveram ferimentos leves. Elas foram socorridas por populares e pela equipe do evento.
"Ontem aconteceu um episódio no centro do Recife que merece reflexão: diante do barulho intenso, som alto e da aglomeração, um dos cavalos acabou se assustando e disparou por alguns metros, atingindo uma bicicleta. Duas pessoas ficaram feridas, felizmente apenas com escoriações leves, e foram socorridas no local", afirmou.
