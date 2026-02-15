Mulher é vista com o rosto sangrando em vídeo registrado por foliões no entorno - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 15/02/2026 13:46

Um homem foi preso em flagrante, neste sábado (14), por agredir a mulher dentro de uma lancha, durante o bloco Galo da Madrugada, no Rio Capibaribe, no Recife, Pernambuco.

A polícia foi acionada após testemunhas ouvirem os gritos de socorro da mulher. Em imagens divulgadas, a vítima aparece com sangue no rosto, enquanto o autor é agredido por pessoas que estavam presentes.

Dois agentes da Polícia Militar (PMPE) utilizaram um barco a remo de populares para intervir na situação. Após a chegada dos agentes, o público do bloco que acompanhava a ocorrência pediu pela prisão do homem.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que a BPChoque levou o suspeito para a delegacia.

"A Polícia Civil de Pernambuco realizou, por meio da 1ª Delegacia da Mulher, a prisão em flagrante do homem de 36 anos por violência doméstica/familiar. As investigações estão em andamento", escreveu.



