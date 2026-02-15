Mulher é vista com o rosto sangrando em vídeo registrado por foliões no entornoReprodução / Redes Sociais
Homem é preso por agredir mulher em lancha durante Galo da Madrugada no Recife
Agentes da PM chegaram de barco após serem alertados sobre o ocorrido
Homem é preso por agredir mulher em lancha durante Galo da Madrugada no Recife
Agentes da PM chegaram de barco após serem alertados sobre o ocorrido
Empresas vão poder abater dívidas se conectarem faculdades à internet
Há pelo menos 118 unidades com dificuldades de acesso, diz Anatel
Acidente entre carros deixa um morto e três feridos no DF
Vítima estava em parada cardiorrespiratória e não resistiu
Operação Carnaval da polícia de SP já prendeu 33 pessoas
Furto de celulares e venda de bebida adulterada são principais crimes
Jovem de 20 anos é morto a tiros durante festa de Carnaval no interior de SP
Vítima foi atingida na cabeça e faleceu no local; evento também registrou agressão envolvendo ao menos 10 homens
Carnaval 2026: Exposição a multidões traz riscos à saúde dos animais
Veterinário alerta para evitar contato com glitter e espuma
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.