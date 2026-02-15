Voos que partiriam do Aeroporto Internacional de Guarulhos foram canceladosRovena Rosa/Agência Brasil
Drones paralisam aeroporto de Guarulhos por duas horas
O fechamento do espaço aéreo para voos comerciais e privados aconteceu por volta das 16h
Drones paralisam aeroporto de Guarulhos por duas horas
O fechamento do espaço aéreo para voos comerciais e privados aconteceu por volta das 16h
TRF-2 nega pedido para proibir desfile em homenagem a Lula no Rio
Medida foi solicitada por ex-assessora de Flávio Bolsonaro
Centro de São Paulo tem axé e outras surpresas no domingo de Carnaval
Circuito da República atrai foliões com blocos como Explode Coração
Marido de mulher que morreu depois de nadar em piscina de academia recebe alta após oito dias internado
Vinicius de Oliveira é a quinta vítima de intoxicação liberada pelos médicos
Pesquisa da Quaest mostra que 53% dos brasileiros concordam que as urnas são confiáveis
Maior nível de credibilidade do dispositivo foi registrado na Região Nordeste
Vídeo! Cavalo da PM se assusta e 'atropela' foliões no carnaval de Recife
Pelo menos quatro pessoas foram atingidas; momento foi compartilhado nas redes sociais
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.