Jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6 - Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Publicado 07/10/2026 07:31





Os números sorteados foram: 01 - 04 - 17 - 33 - 41 - 52



- 85 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 33.382,67 cada

- 7.264 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 643,89 cada Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 3.067 da Mega-Sena , realizado na noite desta terça-feira (6) no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio acumulou novamente e está estimado em R$ 100 milhões para o próximo sorteio.Os números sorteados foram: 01 - 04 - 17 - 33 - 41 - 52- 85 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 33.382,67 cada- 7.264 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 643,89 cada

Apostas

O próximo concurso acontece na quinta-feira (8), às 21h (horário de Brasília). O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.



As apostas podem ser feitas até as 20h, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6. O apostador pode escolher os números manualmente ou optar pela Surpresinha, modalidade em que o sistema seleciona as dezenas de forma aleatória.

Últimos vencedores da Mega-Sena

Um bolão da cidade de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo, foi a última aposta vencedora da Mega-Sena. O concurso 3.059 aconteceu no dia 17 de setembro e sorteou as seguintes dezenas: 01 - 02 - 07 - 18 - 33 - 35.

O prêmio total chegou a R$ 101,9 milhões. O jogo, com sete números marcados, foi registrado como um bolão com nove cotas participantes. Cada uma recebeu a quantia de cerca de R$ 11,3 milhões.

Neste concurso da Mega-Sena, uma aposta realizada na mesma lotérica da cidade acertou a quina - cinco dos seis números sorteados - e recebeu o valor de R$ 189,8 mil. O bilhete também era de um bolão de nove cotas com sete números marcados.

Em 23 de agosto, um apostador da cidade de Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, acertou as seis dezenas do concurso 3.048 da Mega-Sena, realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo. Segundo a Caixa, o acertador fez uma aposta simples pelo meio digital, e recebeu o prêmio acumulado de R$ 57,2 milhões. Os números sorteados foram: 02 - 06 - 27 - 39 - 44 - 50.