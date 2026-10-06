Edinho Silva disse em entrevista que o novo modelo também alcançaria outros tribunais superioresPaulo Pinto / Agência Brasil
Lula quer tirar da Presidência o poder de indicar ministros do STF
Edinho Silva, presidente nacional do PT, afirmou que a escolha de nomes deve ser da sociedade civil
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Tio de Boulos morre após ser atropelado em briga de trânsito
Discussão ocorreu na Avenida 23 de Maio, região central de São Paulo; motorista suspeito foi indiciado por homicídio doloso
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Jorge Messias, advogado-geral da União, solicitou também uma nova audiência pública sobre o assunto
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Polícia analisa celulares e câmera achados perto do helicóptero com Rick
Expectativa é que o conteúdo dos aparelhos forneça elementos sobre os momentos anteriores à queda que matou o cantor e mais quatro
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