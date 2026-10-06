Polícia informou que recolheu gravações de vídeos que testemunhas fizeram no momento e que a dinâmica do ocorrido será esclarecida pelas imagens.Reprodução/Internet
Tio de Boulos morre após ser atropelado em briga de trânsito
Discussão ocorreu na Avenida 23 de Maio, região central de São Paulo; motorista suspeito foi indiciado por homicídio doloso
Canal de Janones para Lula ultrapassa 1 milhão no WhatsApp
Deputado distribui orientações aos apoiadores e pede que integrantes recrutem novos usuários para a rede
Polícia investiga explosão de bueiro que deixou feridos em São Paulo
Três pessoas sofreram queimaduras de segundo grau após incidente na Avenida Paulista, na região central da cidade
Alcolumbre anuncia sessões para discutir e votar fim da escala 6x1
Plenário deliberará proposta em 1º turno na próxima semana; é necessário o apoio de ao menos 49 senadores para a PEC ser aprovada
Lula quer tirar da Presidência o poder de indicar ministros do STF
Edinho Silva, presidente nacional do PT, afirmou que a escolha de nomes deve ser da sociedade civil
Tio de Boulos morre após ser atropelado em briga de trânsito
Discussão ocorreu na Avenida 23 de Maio, região central de São Paulo; motorista suspeito foi indiciado por homicídio doloso
José Guimarães garante votação da PEC da 6x1 antes do 2º turno
Ministro da Secretaria de Relações Institucionais disse ainda que Davi Alcolumbre está 'determinado'
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.