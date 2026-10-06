Eduarda Campopiano (PL) foi denunciada ao MPSP por transfobia e violência política de gênero contra Erika Hilton (PSOL)Reprodução / Redes sociais
Oi @ErikakHilton— Eduarda Campopiano (@DudaCampopiano) October 5, 2026
Como é saber que um homem biológico nunca vai ocupar o espaço da mulher mais votada de São Paulo? Rs
A postagem ocorreu logo após o fim das eleições deste domingo (6). Campopiano foi a deputada estadual mais votada do país, com 956.238. Já Erika Hilton foi reeleita deputada federal com 1.596.472, ficando atrás apenas de Lucas Pavanato (PL), que recebeu 3.038.438.
Nas redes sociais, Campopiano compartilhou uma reportagem sobre o assunto e comentou: “Haja saco para aguentar”.
Já Erika Hilton e Sofia Saveiro ainda não se manifestaram. Assim como o MPSP, que ainda não respondeu. O espaço está aberto para eventuais manifestações.
Quem é Eduarda Campopiano?
Apoiadora do conservadorismo, tem como lema "Deus, Pátria, Família e Liberdade". Também se autointitula como a "inimiga número um das feministas".
Em 2024, foi eleita vereadora de Praia Grande, no litoral de São Paulo, com 3.583 votos, sendo a quarta mais votada e a mais jovem eleita.
Erika Hilton recebeu ameaça de morte no dia da eleição
Na mensagem, o autor disse conhecer os dados pessoais e o endereço da deputada. Ele também ameaçou assassiná-la e ainda incluiu insultos homofóbicos.
“Está destruindo o Brasil, bando de corruptos. Eu prometo que vou vingar todos os brasileiros. Eu sei tudo sobre você, eu vou te matar em breve. Eu sei o seu CPF XXX.XXX.XXX-XX. Eu sei o seu endereço. Acontecerá o tão aguardado banho de sangue que todos os brasileiros patriotas esperam”, diz um dos trechos da mensagem.
Após receber o e-mail, a deputada reeleita registrou um boletim de ocorrência. De acordo com o documento, Erika foi ameaçada às 10h26 e adiou sua ida à seção eleitoral para aguardar o reforço de sua segurança pessoal. A parlamentar solicitou às autoridades a abertura de investigação para identificar o responsável pela mensagem e promover sua responsabilização criminal.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.