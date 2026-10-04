Erika Hilton recebeu o e-mail com os ataques quando se preparava para sair de casa - Renato Araújo / Câmara dos Deputados

Erika Hilton recebeu o e-mail com os ataques quando se preparava para sair de casaRenato Araújo / Câmara dos Deputados

Publicado 04/10/2026 16:09





Na mensagem, o autor disse conhecer os dados pessoais e o endereço de Erika. Ele também ameaçou assassiná-la e ainda incluiu insultos homofóbicos.



“Está destruindo o Brasil, bando de corruptos. Eu prometo que vou vingar todos os brasileiros. Eu sei tudo sobre você, eu vou te matar em breve. Eu sei o seu CPF XXX.XXX.XXX-XX. Eu sei o seu endereço. Acontecerá o tão aguardado banho de sangue que todos os brasileiros patriotas esperam”, diz um dos trechos da mensagem.



Após receber o e-mail, a deputada e candidata à reeleição registrou boletim de ocorrência. De acordo com o documento, Erika foi ameaçada às 10h26 e adiou sua ida à seção eleitoral para aguardar o reforço de sua segurança pessoal. A parlamentar solicitou às autoridades a abertura de investigação para identificar o responsável pela mensagem e promover sua responsabilização criminal.



A ameaça foi enviada por meio do Onion Mail, serviço voltado a dificultar o rastreamento de mensagens. O episódio levou a equipe da deputada a reforçar os cuidados com sua segurança. Segundo a assessoria de imprensa da parlamentar, Erika deve votar ainda neste domingo, acompanhada de sua equipe de proteção. O horário não foi divulgado. A deputada federal e candidata à reeleição por São Paulo Erika Hilton (PSOL) precisou adiar a ida às urnas, neste domingo (4), após receber ameaça de morte. O ataque foi feito por e-mail e enviado no período da manhã do primeiro turno das eleições , quando a parlamentar se preparava para sair de casa.Na mensagem, o autor disse conhecer os dados pessoais e o endereço de Erika. Ele também ameaçou assassiná-la e ainda incluiu insultos homofóbicos.“Está destruindo o Brasil, bando de corruptos. Eu prometo que vou vingar todos os brasileiros. Eu sei tudo sobre você, eu vou te matar em breve. Eu sei o seu CPF XXX.XXX.XXX-XX. Eu sei o seu endereço. Acontecerá o tão aguardado banho de sangue que todos os brasileiros patriotas esperam”, diz um dos trechos da mensagem.Após receber o e-mail, a deputada e candidata à reeleição registrou boletim de ocorrência. De acordo com o documento, Erika foi ameaçada às 10h26 e adiou sua ida à seção eleitoral para aguardar o reforço de sua segurança pessoal. A parlamentar solicitou às autoridades a abertura de investigação para identificar o responsável pela mensagem e promover sua responsabilização criminal.A ameaça foi enviada por meio do Onion Mail, serviço voltado a dificultar o rastreamento de mensagens. O episódio levou a equipe da deputada a reforçar os cuidados com sua segurança. Segundo a assessoria de imprensa da parlamentar, Erika deve votar ainda neste domingo, acompanhada de sua equipe de proteção. O horário não foi divulgado.

PF apura suspeita de interferência dos EUA

