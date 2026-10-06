Janones e LulaDivulgação/Ricardo Stuckert
O deputado também estabeleceu tarefas para quem aderiu à mobilização. Em outra mensagem compartilhada no canal, uma apoiadora afirmou que a primeira missão seria levar outras quatro pessoas para a rede. Segundo ela, Janones pretende orientar a atuação dos integrantes nas redes sociais durante as semanas que antecedem a votação.
O espaço ganhou grande número de participantes em poucos dias. Segundo a TVT News, o canal tinha cerca de 50 mil inscritos na segunda-feira e ultrapassou 1 milhão nesta terça, acumulando mais de 700 mil novos usuários em 48 horas.
Segundo turno
Janones também afirmou que pretende concentrar sua atuação na disputa presidencial. Em mensagens divulgadas após a eleição, o deputado disse ter deixado de lado a própria campanha para a Câmara para dedicar esforços à reeleição de Lula.
Em vídeo publicado nas redes sociais no domingo (4), o parlamentar convocou apoiadores a atuar na campanha do segundo turno. Na ocasião, afirmou que pretende orientar a comunicação e definir as narrativas que serão trabalhadas pelos integrantes da mobilização.
“Nós vamos ganhar essa eleição, Lula será reeleito presidente”, declarou.
Janones também disse que sua estratégia será “ditar o direcionamento, as narrativas” e “falar a língua do povo” para tentar ampliar o apoio ao presidente até a votação de 25 de outubro.
O canal havia sido criado anteriormente e, segundo informações divulgadas pelo Correio Braziliense e pela TVT News, era usado para divulgar conteúdos relacionados à própria campanha de Janones. Com a definição do segundo turno, o espaço passou a ser direcionado à mobilização em favor de Lula.
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