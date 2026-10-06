Bueiro explodiu na manhã do último domingo (3). Enel e Comgás negam envolvimento - Reprodução / Estadão

Bueiro explodiu na manhã do último domingo (3). Enel e Comgás negam envolvimentoReprodução / Estadão

Publicado 06/10/2026 20:43





Enquanto a manifestação teve concentração na Avenida Paulista, com a esquina da Alameda Ministro Rocha Azevedo, às 9h, e seguiu em direção à Praça Roosevelt, como informou o Partido dos Trabalhadores (PT), o acidente aconteceu na outra ponta da avenida, próximo à Japan House. Veja o que se sabe até agora.

A Polícia Civil investiga a explosão de bueiro que deixou três feridos na Avenida Paulista, região central de São Paulo, na manhã do último sábado, 3. Segundo a Polícia Militar, a ocorrência não tem relação com o ato político do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do candidato ao governo de SP, Fernando Haddad (PT), que ocorreram na região. O local da explosão é distante da manifestação do candidato petista, informou a Polícia Militar.Enquanto a manifestação teve concentração na Avenida Paulista, com a esquina da Alameda Ministro Rocha Azevedo, às 9h, e seguiu em direção à Praça Roosevelt, como informou o Partido dos Trabalhadores (PT), o acidente aconteceu na outra ponta da avenida, próximo à Japan House. Veja o que se sabe até agora.

Quem são as vítimas?

O Corpo de Bombeiros disse que duas mulheres e um homem sofreram queimaduras de primeiro e segundo grau após explosão que ocorreu na altura do número 52 da Avenida Paulista.



Segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), o Samu foi acionado para atender à ocorrência. Uma mulher de 50 anos foi encaminhada para o Hospital Municipal Dr. Carmino Caricchio (Tatuapé), onde recebeu atendimento e teve alta hospitalar na madrugada de domingo, 4.



A segunda vítima foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Vila Mariana e também recebeu alta, ainda no dia 3, após apresentar quadro estável. Já a terceira vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital São Paulo, de gestão estadual, e seu estado atual não foi divulgado.



O que dizem as autoridades?

A Polícia Militar de São Paulo trabalha com a hipótese de que a explosão foi causada por algum tipo de vazamento, mas as causas ainda estão sendo investigadas.



Ainda no sábado, a SSP informou que o Instituto de Criminalística será responsável pela perícia de engenharia para apuração do incidente, além de exames de corpo de delito às vítimas no Instituto Médico Legal (IML).



Nesta terça-feira, 6, a pasta informou que os laudos periciais requisitados estão em elaboração e, tão logo finalizados, serão analisados. O caso é investigado pelo 78º Distrito Policial (Jardins).



O que dizem as distribuidoras?

A Comgás, empresa responsável pela distribuição e fornecimento de gás natural encanado na cidade, disse que realizou as medições técnicas no local e que posteriores amostras laboratoriais coletadas descartaram a presença de gás natural. A empresa recebeu o chamado às 11h39 de sábado, na Avenida Paulista, Bela Vista. Em seguida, disse que a empresa permanece à disposição das autoridades para colaborar com eventuais esclarecimentos.



Em nota, a Enel Distribuição São Paulo reforçou que a ocorrência não teve relação com a operação da companhia e que a empresa segue acompanhando os trabalhos na região.