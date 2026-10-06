Bueiro explodiu na manhã do último domingo (3). Enel e Comgás negam envolvimentoReprodução / Estadão
Enquanto a manifestação teve concentração na Avenida Paulista, com a esquina da Alameda Ministro Rocha Azevedo, às 9h, e seguiu em direção à Praça Roosevelt, como informou o Partido dos Trabalhadores (PT), o acidente aconteceu na outra ponta da avenida, próximo à Japan House. Veja o que se sabe até agora.
Quem são as vítimas?
Segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), o Samu foi acionado para atender à ocorrência. Uma mulher de 50 anos foi encaminhada para o Hospital Municipal Dr. Carmino Caricchio (Tatuapé), onde recebeu atendimento e teve alta hospitalar na madrugada de domingo, 4.
A segunda vítima foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Vila Mariana e também recebeu alta, ainda no dia 3, após apresentar quadro estável. Já a terceira vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital São Paulo, de gestão estadual, e seu estado atual não foi divulgado.
O que dizem as autoridades?
Ainda no sábado, a SSP informou que o Instituto de Criminalística será responsável pela perícia de engenharia para apuração do incidente, além de exames de corpo de delito às vítimas no Instituto Médico Legal (IML).
Nesta terça-feira, 6, a pasta informou que os laudos periciais requisitados estão em elaboração e, tão logo finalizados, serão analisados. O caso é investigado pelo 78º Distrito Policial (Jardins).
O que dizem as distribuidoras?
Em nota, a Enel Distribuição São Paulo reforçou que a ocorrência não teve relação com a operação da companhia e que a empresa segue acompanhando os trabalhos na região.
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