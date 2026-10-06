Senadores iniciam análise da PEC 6x1 esta semana em BrasíliaTom Molina / Agência Senado
De acordo com o ministro, o presidente do Senado vai "seguir religiosamente" o regimento. Na prática, o Senado deve realizar cinco sessões de discussão antes da votação. Três delas estão marcadas para esta semana, e duas devem ocorrer na semana que vem.
Alcolumbre poderia construir um acordo para pular esse período, já que há um requerimento de calendário especial para a PEC. No entanto, segundo Guimarães, Alcolumbre quer que "o Senado debata".
O ministro também provocou a oposição. "Eu quero ver a turma do Flávio Bolsonaro votar contra. Eu estou pagando para ver essa atitude", declarou Guimarães.
Também presente na reunião com Alcolumbre, a líder do governo no Senado, Teresa Leitão (PT-PE), afirmou que há "tempo hábil" para discutir e realizar a votação e que a bancada governista vai trabalhar pela aprovação da matéria.
"A bancada de oposição, notadamente aqueles que são coordenados pelo senador Flávio Bolsonaro, já se manifestou na sua maioria contra o fim da jornada 6x1, ou seja, contra mais um dia de descanso para o trabalhador", declarou a parlamentar. "Mas terão a oportunidade de se manifestar. A bancada do governo está unida Temos alguns senadores mais independentes que eu acredito que possam vir conosco."
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