Senadores iniciam análise da PEC 6x1 esta semana em Brasília - Tom Molina / Agência Senado

Senadores iniciam análise da PEC 6x1 esta semana em BrasíliaTom Molina / Agência Senado

Publicado 06/10/2026 15:57



O ministro da Secretaria de Relações Institucionais, José Guimarães, afirmou que o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), está "determinado" a colocar em discussão e votação a proposta de emenda à Constituição (PEC) que dá fim à escala 6x1 . As declarações ocorreram após uma reunião com Alcolumbre na residência oficial da Presidência do Senado, na manhã desta terça-feira, 6.

"O Davi está muito determinado, foi muito corajosa a posição dele. Vou comunicar ao presidente Lula que a discussão dele é colocar a matéria em votação. Em discussão e votação. Vamos votar a matéria antes do segundo turno", afirmou Guimarães a jornalistas.



De acordo com o ministro, o presidente do Senado vai "seguir religiosamente" o regimento. Na prática, o Senado deve realizar cinco sessões de discussão antes da votação. Três delas estão marcadas para esta semana, e duas devem ocorrer na semana que vem.



Alcolumbre poderia construir um acordo para pular esse período, já que há um requerimento de calendário especial para a PEC. No entanto, segundo Guimarães, Alcolumbre quer que "o Senado debata".



O ministro também provocou a oposição. "Eu quero ver a turma do Flávio Bolsonaro votar contra. Eu estou pagando para ver essa atitude", declarou Guimarães.



Também presente na reunião com Alcolumbre, a líder do governo no Senado, Teresa Leitão (PT-PE), afirmou que há "tempo hábil" para discutir e realizar a votação e que a bancada governista vai trabalhar pela aprovação da matéria.



"A bancada de oposição, notadamente aqueles que são coordenados pelo senador Flávio Bolsonaro, já se manifestou na sua maioria contra o fim da jornada 6x1, ou seja, contra mais um dia de descanso para o trabalhador", declarou a parlamentar. "Mas terão a oportunidade de se manifestar. A bancada do governo está unida Temos alguns senadores mais independentes que eu acredito que possam vir conosco."

As primeiras discussões sobre a PEC começam nesta terça-feira no Senado, mas votação ainda é incerta.