Helicóptero que levava cantor Rick caiu em área de difícil acesso, em Santa Catarina - Reprodução/Instagram

Helicóptero que levava cantor Rick caiu em área de difícil acesso, em Santa CatarinaReprodução/Instagram

Publicado 06/10/2026 12:09





A expectativa é que o conteúdo dos aparelhos possa fornecer elementos sobre o que ocorreu durante o voo e nos momentos anteriores à queda. Registros armazenados nos equipamentos, incluindo imagens, comunicações e outros dados, serão analisados.



A Polícia Civil mantém um inquérito para verificar as circunstâncias do acidente e eventual participação de conduta humana dolosa ou culposa que possa ter implicações criminais. Até o momento, segundo a corporação, não há elementos suficientes para determinar o que provocou o acidente.



Paralelamente, a ocorrência é investigada pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), com participação do Quinto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa V).



A apuração técnica tem como objetivo identificar fatores que contribuíram para a queda e produzir informações para prevenir novos acidentes, sem finalidade de atribuir responsabilidade criminal.



A aeronave, de matrícula PP-MGR, havia partido de Porto Belo com destino a São Joaquim na tarde do dia 21 de setembro. Durante o trajeto, desapareceu na região de Urubici. Os destroços foram encontrados na manhã seguinte em uma área de difícil acesso, na localidade de Santa Bárbara.

A investigação sobre a queda do helicóptero que matou o cantor Rick , da dupla com Renner, entra em uma nova etapa com a perícia de equipamentos encontrados na região do acidente nesta segunda-feira (5) . A Polícia Civil de Santa Catarina pediu à Polícia Científica a análise de celulares e uma câmera que estavam entre os objetos recolhidos após a localização da aeronave, em Urubici.A expectativa é que o conteúdo dos aparelhos possa fornecer elementos sobre o que ocorreu durante o voo e nos momentos anteriores à queda. Registros armazenados nos equipamentos, incluindo imagens, comunicações e outros dados, serão analisados.A Polícia Civil mantém um inquérito para verificar as circunstâncias do acidente e eventual participação de conduta humana dolosa ou culposa que possa ter implicações criminais. Até o momento, segundo a corporação, não há elementos suficientes para determinar o que provocou o acidente.Paralelamente, a ocorrência é investigada pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), com participação do Quinto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa V).A apuração técnica tem como objetivo identificar fatores que contribuíram para a queda e produzir informações para prevenir novos acidentes, sem finalidade de atribuir responsabilidade criminal.A aeronave, de matrícula PP-MGR, havia partido de Porto Belo com destino a São Joaquim na tarde do dia 21 de setembro. Durante o trajeto, desapareceu na região de Urubici. Os destroços foram encontrados na manhã seguinte em uma área de difícil acesso, na localidade de Santa Bárbara.

O acidente causou a morte de Geraldo Antonio de Carvalho, conhecido nacionalmente pelo nome artístico de Rick. Nascido em Monte do Carmo, no Tocantins, o artista iniciou a carreira ainda na infância e alcançou a projeção nacional a partir dos anos 1990 com a dupla Rick & Renner, ao lado de seu parceiro de longa data. Juntos, emplacaram grandes sucessos da música sertaneja brasileira, como as canções "Ela é Demais", "Cara de Pau", "Filha", "Bebedeira", "Nos Bares da Cidade" e "Eu Mereço".

Além de Rick, morreram no acidente o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antonio Roberto Nóbrega Araújo e o copiloto Leopoldo Barros.