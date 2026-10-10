Em setembro, Sarney foi internado no Hospital Sírio-Libanês para check-up - Reprodução/TV Senado

Em setembro, Sarney foi internado no Hospital Sírio-Libanês para check-upReprodução/TV Senado

Publicado 10/10/2026 15:02





Sarney, de 96 anos, havia sido internado na tarde de sexta-feira, 9, com quadro de dor abdominal. Após avaliação clínica e exames de imagem, foi submetido a um procedimento cirúrgico, que transcorreu sem intercorrências.



No boletim mais recente, o hospital informou que o ex-presidente segue acordado e acompanhado pelas equipes de terapia intensiva e de cirurgia do aparelho digestivo. Não há previsão de alta.



Em setembro, Sarney foi internado no Hospital Sírio-Libanês para check-up após o diagnóstico de pneumonia. O quadro foi identificado e tratado em São Luiz, onde ele também chegou a ficar internado.



Escritor e político, José Sarney foi o primeiro presidente da República da era da redemocratização, governando o Brasil entre 1985 e 1990, após o fim da ditadura militar. Durante seu mandato, o país passou por um período de transição democrática, marcado pela promulgação da Constituição Federal de 1988.



Após deixar a Presidência, Sarney continuou atuando na política nacional e foi senador por três mandatos consecutivos, entre 1991 e 2015, representando o Amapá. Ao longo de sua trajetória, também ocupou cargos de destaque no Congresso Nacional, incluindo a presidência do Senado Federal.



Além da carreira política, Sarney construiu uma trajetória na literatura, com obras de ficção, crônicas e outros textos. Em 1980, tomou posse na Academia Brasileira de Letras (ABL), onde passou a ocupar a cadeira número 38.

ex-presidente José Sarney, de 96 anos , segue internado e estável após ontem ser submetido a uma cirurgia abdominal para reversão de uma obstrução intestinal, informou o UDI Hospital, da Rede DOr, neste sábado (10). O UDI Hospital fica em São Luís (MA).Sarney, de 96 anos, havia sido internado na tarde de sexta-feira, 9, com quadro de dor abdominal. Após avaliação clínica e exames de imagem, foi submetido a um procedimento cirúrgico, que transcorreu sem intercorrências.No boletim mais recente, o hospital informou que o ex-presidente segue acordado e acompanhado pelas equipes de terapia intensiva e de cirurgia do aparelho digestivo. Não há previsão de alta.Em setembro, Sarney foi internado no Hospital Sírio-Libanês para check-up após o diagnóstico de pneumonia. O quadro foi identificado e tratado em São Luiz, onde ele também chegou a ficar internado.Escritor e político, José Sarney foi o primeiro presidente da República da era da redemocratização, governando o Brasil entre 1985 e 1990, após o fim da ditadura militar. Durante seu mandato, o país passou por um período de transição democrática, marcado pela promulgação da Constituição Federal de 1988.Após deixar a Presidência, Sarney continuou atuando na política nacional e foi senador por três mandatos consecutivos, entre 1991 e 2015, representando o Amapá. Ao longo de sua trajetória, também ocupou cargos de destaque no Congresso Nacional, incluindo a presidência do Senado Federal.Além da carreira política, Sarney construiu uma trajetória na literatura, com obras de ficção, crônicas e outros textos. Em 1980, tomou posse na Academia Brasileira de Letras (ABL), onde passou a ocupar a cadeira número 38.

Filha internada

Em janeiro deste ano, Roseana Sarney (MDB-MA), filha ex-presidente José Sarney, também ficou internada para tratar uma pneumonia. Ela deu entrada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, no dia 18 de janeiro, e recebeu alta dois dias depois. Na ocasião, a deputada estava em tratamento contra um câncer de mama triplo-negativo e precisou suspender a última sessão de quimioterapia, que estava prevista para 27 de janeiro, por orientação médica.



Uma cirurgia chegou a ser programada para a semana seguinte à alta. Aos 72 anos, Roseana segue em tratamento contra a doença, considerada um dos subtipos mais agressivos de câncer de mama.