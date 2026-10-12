Canal em apoio ao petista reúne mais de 3,7 milhões de usuários - Wilton Junior / Estadão Conteúdo

Canal em apoio ao petista reúne mais de 3,7 milhões de usuáriosWilton Junior / Estadão Conteúdo

Publicado 12/10/2026 11:23





O canal, que reúne mais de 3,7 milhões de usuários, é coordenado pelo deputado André Janones (Rede-MG), e foi acusado pela campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República, de disseminar desinformação.



Ao apresentar motivos pelos quais o canal deveria ser derrubado, a campanha de Flávio citou oito publicações que repetiam conteúdos já proibidos pela TSE, com média de 1,1 milhão de visualizações cada.



Entre elas, a informação falsa de que Flávio Bolsonaro pretendia tirar o título de padroeira do Brasil de Nossa Senhora Aparecida Para os advogados de Flávio, a estrutura no WhatsApp reproduz uma "sistemática de desinformação" que foi atacada pelo TSE nas eleições de 2022.



A determinação de Nunes Marques à Assessoria de Enfrentamento à Desinformação é para que a unidade informe sobre conteúdos falsos já atacados pelo TSE e se identificou "eventual atuação coordenada destinada à sua disseminação".



Na véspera da nova decisão do ministro, o caso conhecido como “Exército do Lula” provocou uma sequência de decisões divergentes no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), além de reclamações apresentadas pelas campanhas de Lula e Flávio Bolsonaro.

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, determinou, nesta segunda-feira, 12, que área técnica da Corte faça uma análise do canal "Exército do Lula" , no WhatsApp, com "máxima urgência".O canal, que reúne mais de 3,7 milhões de usuários, é coordenado pelo deputado André Janones (Rede-MG), e foi acusado pela campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República, de disseminar desinformação.Ao apresentar motivos pelos quais o canal deveria ser derrubado, a campanha de Flávio citou oito publicações que repetiam conteúdos já proibidos pela TSE, com média de 1,1 milhão de visualizações cada.Entre elas, a informação falsa de que Flávio Bolsonaro pretendia tirar o título de padroeira do Brasil de Nossa Senhora Aparecida Para os advogados de Flávio, a estrutura no WhatsApp reproduz uma "sistemática de desinformação" que foi atacada pelo TSE nas eleições de 2022.A determinação de Nunes Marques à Assessoria de Enfrentamento à Desinformação é para que a unidade informe sobre conteúdos falsos já atacados pelo TSE e se identificou "eventual atuação coordenada destinada à sua disseminação".Na véspera da nova decisão do ministro, o caso conhecido como “Exército do Lula” provocou uma sequência de decisões divergentes no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), além de reclamações apresentadas pelas campanhas de Lula e Flávio Bolsonaro.

Inicialmente, o ministro Nunes Marques determinou a retirada do canal do ar, atendendo a um pedido apresentado pela campanha de Flávio Bolsonaro. A decisão, no entanto, foi revertida pelo ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, que considerou insuficientes os elementos apresentados pela campanha para justificar a suspensão integral do canal.



Ainda no mesmo dia, o vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), André Mendonça, determinou que a campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva suspendesse o impulsionamento pago de publicações no Instagram e no Facebook. As postagens continham a mensagem “se Flávio Bolsonaro vencer, você perde”.

