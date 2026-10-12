O relatório foi solicitado por Nunes Marques nesta segunda-feira e leva a assinatura do chefe do setor técnico, Frederico AlvimLuis Roberto / TSE
Área técnica do TSE não acha fake news no canal 'Exército do Lula'
Em relatório divulgado nesta segunda-feira (12), assessoria diz ter encontrado riscos para o processo eleitoral
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